Re: Рейдерский захват бизнеса: в Казахстане будут наказывать...

Отправлено: - 18:11

Не очем новость. У добринцова заберут? Да не кому он не нужен. У васьки мельницы, он даром не кому не нужен. У крестьянина с его 2 тыщ га? Так земли хватает, можно даже посеять не имея комбайнов и другой техники, просто имея связи.

А.. Золотодобывающие и другие борятся? Понятно. Дерутся чиновники между собой)))