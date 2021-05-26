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≡ Рейдерский захват бизнеса: в Казахстане будут наказывать чиновников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41595
Рейдерский захват бизнеса: в Казахстане будут наказывать чиновников
Отправлено: 26.05.21 - 18:11
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В Казахстане установят уголовную ответственность за рейдерство с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К ответственности также будут привлекаться организаторы рейдерского захвата бизнеса и помощники среди чиновников.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10243
Re: Рейдерский захват бизнеса: в Казахстане будут наказывать...
Отправлено: 26.05.21 - 18:11
#1
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Не очем новость. У добринцова заберут? Да не кому он не нужен. У васьки мельницы, он даром не кому не нужен. У крестьянина с его 2 тыщ га? Так земли хватает, можно даже посеять не имея комбайнов и другой техники, просто имея связи.
А.. Золотодобывающие и другие борятся? Понятно. Дерутся чиновники между собой)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4659
Re: Рейдерский захват бизнеса: в Казахстане будут наказывать...
Отправлено: 26.05.21 - 19:23
#2
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А кто все это будет доказывать и тащить до суда? Тут я несколько раз обращался уже с готовыми именами, следаки отмахнулись, сам обращайся в суд.
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