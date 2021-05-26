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≡ Девять детских садов закроют на два месяца в Костанае. Что делать родителям?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41593
Девять детских садов закроют на два месяца в Костанае. Что делать родителям?
Отправлено: 26.05.21 - 18:32
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В детсадах будут делать текущий ремонт. Дежурные группы не предусмотрены. Родители воспитанников этих детских садов спрашивают - куда деть ребенка на 2 месяца. Вот что нам ответили в управлении образования.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21922
Re: Девять детских садов закроют на два месяца в Костанае. Что...
Отправлено: 26.05.21 - 18:32
#1
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А зачеи тут фото, ЦОНа?... :lol: ;-)
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