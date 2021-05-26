Re: Пролетая над крышей киоска - Какие нарушения нашли при...

Отправлено: - 17:57

Эти аттракционы скорей больше для взрослых на выходные. Детям пофиг! Последний раз много лет назад детей"покатал" Я им и мороженое и тд, чет не кто больше не просится. Скорей всего не я один с этим с толкнулся. Вымрут все эти советские карусели.