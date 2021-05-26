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≡ Пролетая над крышей киоска - Какие нарушения нашли при проверке аттракционов в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41593
Пролетая над крышей киоска - Какие нарушения нашли при проверке аттракционов в Костанае?
Отправлено: 26.05.21 - 14:46
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Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Костаная проверили безопасность аттракционов в Центральном сквере. В ходе проверки выявили недочеты и установили срок для их устранения.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3341
Пролетая над крышей киоска - Какие нарушения нашли при проверке аттракционов в Костанае?
Отправлено: 26.05.21 - 14:46
#1
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есть еще время до 15 июня.

Источник: [/code]----А чего так мало ?? Могли бы до 15 ноября срок сделать :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 26.05.2021 - 11:47]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10243
Re: Пролетая над крышей киоска - Какие нарушения нашли при...
Отправлено: 26.05.21 - 17:57
#2
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Эти аттракционы скорей больше для взрослых на выходные. Детям пофиг! Последний раз много лет назад детей"покатал" Я им и мороженое и тд, чет не кто больше не просится. Скорей всего не я один с этим с толкнулся. Вымрут все эти советские карусели.
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