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≡ Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41590
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
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Кто-нибудь знает, под какие нужды огородили огромную территорию между дачами Краснопартизанские и Чапаева (но это не точно) рядом со строящимся микрорайоном Кунай? По одной из версий - там, якобы, будет стадион. Но стадион среди дач - явление странное) Вдруг кто информацией владеет?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21920
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 13:13
#15
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Это эродром для - НЛО... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2364
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 14:04
#16
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Чем-то они похожи...



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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
346
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 14:52
#17
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Цитата:
peshexod:Сеть турецких медицинских клиник,
одна у нас будет.


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