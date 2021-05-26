Отправлено: - 09:23

Они же умные … Их два дня искали в степи, но так и не нашли

Утро начинается весело...Даже макаки чувствуют недоброе от вакцинации, тем более казахстанской вакциной)Цитата:Наверное теперь работают на высоких должностях?