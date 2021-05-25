Отправлено: - 09:13

yudjin:

Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там

Цитата:Нет, именно эту территорию с рудненской трассы и не видно толком за зарослями. Контейнеры и флагштоки дальше, после чапаевских дач, там что-то вроде асфальтового завода.Насколько я помню - была информация о том что тут ещё в советские времена офощехранилище с садом планировалось, потому под дачи участки тут не нарезались. Сейчас наверняка какому-то частнику уже принадлежит.