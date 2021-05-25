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Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41590
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
Кто-нибудь знает, под какие нужды огородили огромную территорию между дачами Краснопартизанские и Чапаева (но это не точно) рядом со строящимся микрорайоном Кунай? По одной из версий - там, якобы, будет стадион. Но стадион среди дач - явление странное) Вдруг кто информацией владеет?
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Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там и флагштоки имеются, на которых развеваются казахстанские и турецкие флаги. Видимо под какой-то совместный завод место застолбили.Надо вспомнить не заключал ли Мухамбетов с турками какого-нибудь меморандума...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 346
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:38
Цитата:
А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?
yudjin:
Надо вспомнить не заключал ли Мухамбетов с турками какого-нибудь меморандума...
Надо вспомнить не заключал ли Мухамбетов с турками какого-нибудь меморандума...
А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10413
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:52
Цитата:
А вдруг там что-то пилят. Это нормально - интересоваться, проявление активной гражданской позиции
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо?
А оно тебе надо?
А вдруг там что-то пилят. Это нормально - интересоваться, проявление активной гражданской позиции
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1110
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 00:37
Цитата:
К Погремухе не ходи!
Точно что Боширов и Петров строят завод по производству золотых ершиков для унитаза.
Дефицитный товар среди разных ВЧКашек и Погремушек. Влет уходит!
Модный тренд.
Цитата:
Уважительно и культурно надобно говорить-вы. Вам.
Но вамс можно и так!
Чай, не баре, сами с усами, из Рязани. Можно и лопухом пользоваться.
Цитата:
Напомните контакт ФСБ по Рязани. Вам на память, вам это как два пальца, вы и во сне помните адрес.
Пароль, отзыв и кличка патриота.
И цена боярышника в Рязани.
maxsaf:
А вдруг там что-то пилят.
А вдруг там что-то пилят.
К Погремухе не ходи!
Точно что Боширов и Петров строят завод по производству золотых ершиков для унитаза.
Дефицитный товар среди разных ВЧКашек и Погремушек. Влет уходит!
Модный тренд.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо?
А оно тебе надо?
Уважительно и культурно надобно говорить-вы. Вам.
Но вамс можно и так!
Чай, не баре, сами с усами, из Рязани. Можно и лопухом пользоваться.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
спецзадание ФСБ?
спецзадание ФСБ?
Напомните контакт ФСБ по Рязани. Вам на память, вам это как два пальца, вы и во сне помните адрес.
Пароль, отзыв и кличка патриота.
И цена боярышника в Рязани.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4658
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 04:41
Наши кроме развлекухи и коммерции вроде плазы, ничего не могут, так 50/50, думаю может завод чего-то там , как бы не получилось как с цементным заводом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1161
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 08:47
Вроде как в Кунае должны построить 1200 частных домов. Может под это расчистили площадь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2106
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 08:47
похоже на вертолетную площадку
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:13
Цитата:
Нет, именно эту территорию с рудненской трассы и не видно толком за зарослями. Контейнеры и флагштоки дальше, после чапаевских дач, там что-то вроде асфальтового завода.
Насколько я помню - была информация о том что тут ещё в советские времена офощехранилище с садом планировалось, потому под дачи участки тут не нарезались. Сейчас наверняка какому-то частнику уже принадлежит.
yudjin:
Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там
Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там
Нет, именно эту территорию с рудненской трассы и не видно толком за зарослями. Контейнеры и флагштоки дальше, после чапаевских дач, там что-то вроде асфальтового завода.
Насколько я помню - была информация о том что тут ещё в советские времена офощехранилище с садом планировалось, потому под дачи участки тут не нарезались. Сейчас наверняка какому-то частнику уже принадлежит.
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:17
Цитата:
Вот только вчкушку забыл спросить, что мне надо.
Да, слежу за тобой.
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?
А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?
Вот только вчкушку забыл спросить, что мне надо.
Да, слежу за тобой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3910
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:54
Сеть турецких медицинских клиник, одна у нас будет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13992
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:04
Если это тот участок, то многопрофильная больница:
Взято из открытых источников:
Взято из открытых источников:
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10239
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:16
Если частник, то будут склады или не большой цех. Если строит акимат, то не чем не будет, отпразднуют и забудут.
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:47
Цитата:
Да, этот. Значит, его определили под строительство больницы, видимо был в госсобственности.
Victor Yang:
Если это тот участок
Если это тот участок
Да, этот. Значит, его определили под строительство больницы, видимо был в госсобственности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8036
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 12:16
Цитата:
Ну вот облом и тут
А как же порассуждать? А вдруг это тайная дача руководителя ЖКХ? А вдруг это стадион для акимата....нет блин
На ровном месте обломали,больница будет просто
Как скучно))
Victor Yang:
Если это тот участок, то многопрофильная больница:
Если это тот участок, то многопрофильная больница:
Ну вот облом и тут
А как же порассуждать? А вдруг это тайная дача руководителя ЖКХ? А вдруг это стадион для акимата....нет блин
На ровном месте обломали,больница будет просто
Как скучно))
-
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