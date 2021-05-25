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Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
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