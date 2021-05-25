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≡ Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41589
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 25.05.21 - 18:22
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С 1 мая 2021 вкладчики, которые перечисляют в ЕНПФ добровольные пенсионные взносы, имеют право на их досрочное получение, если эти деньги находились на счёте не менее пяти лет. Такое изменение ввели для стимулирования развития добровольных пенсионных накоплений.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10239
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 18:22
#1
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Кто в теме разьясните популярнее. Например если я таким методом вытащу все свои накопление к 63 годам, то пенсия то будет у меня или нет? Ведь разрешили снять я и снял все деньги. Миннималку что ли будут тогда платить?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
55
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 18:54
#2
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А что будет дальше они и сами не знают, главное воздух потрясти! ну как всегда...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7909
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 19:00
#3
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А что есть желающие которые добровольно туда деньги отдают?
Если уж есть лишние деньги то положите в банк на депозит,там и процент побольше,да и спрашивать ни у кого не надо,когда захотел тогда и забрал.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 25.05.21 - 20:30
#4
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Цитата:
Добринцофф:
А что есть желающие которые добровольно туда деньги отдают?

Да, есть. Не знаю как в КЗ, но в Канаде на все добровольные взносы правительство столько же от себя вам добавляет на пенсионный счет. А с учетом прогрессивной шкалы налогообложения это еще и эффективный способ уменьшить налоговую нагрузку. Грубо говоря, если вас из-за лишней 1000 переводят из средняков в богачи, и вам собираются увеличить налоги - просто скиньте эту 1000 на пенсионный счет, и вам доплатят 1000 сверху
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 25.05.21 - 20:31
#5
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Цитата:
Vit:
Кто в теме разьясните популярнее

То что ты платил - это обязательные взносы. Добровольные это другое.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4658
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 22:02
#6
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Отдайте мои любые пенсионные деньги сейчас, они мне нужны сегодня, а я обязуюсь ничего у вас не просить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 25.05.21 - 22:09
#7
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Отдайте мои казахстанские пенсионные Сайлау Курманову, иначе их все равно своруют и я никогда их не получу :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.05.2021 - 22:09]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10239
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 26.05.21 - 10:57
#8
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Цитата:
Добринцофф:

В трёх банках мои депозиты. Один в российском, два в нашей. Все-равно душа неспокойна) если посыпится вся система банковская -финансовая то пенсионые, что депозитные деньги растворяется. :-(
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13992
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 26.05.21 - 11:09
#9
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Цитата:
Vit:
В трёх банках мои депозиты. Один в российском, два в нашей.

Ещё советую на три валюты разбить - так надёжней.
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