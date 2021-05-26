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≡ Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41589
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 10:17
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Прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунте Пограничной службы КНБ, на нем казахстанцы смогут задать вопросы о правилах пересения госграницы.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
188
Re: Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать...
Отправлено: 26.05.21 - 10:17
#1
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Вопрос только 1 - когда дадут возможность беспрепятственно выезжать в РФ. Пусть по справам, но без ограничений (родственник/не родственник)? Договоритесь уже с РФ - союз разве не для этого делалали?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13992
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 10:30
#2
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Цитата:
5555:
Пусть по справам, но без ограничений

На лечение можно и без родственников ехать. Нужно только чтобы лечебное учреждение подтвердило.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
188
Re: Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать...
Отправлено: 26.05.21 - 10:33
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Нужно только чтобы лечебное учреждение подтвердило.

Блин, да здоров я. По делам нужно. А машахатами с липовым лечением не хочется связываться.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13992
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 10:36
#4
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Цитата:
5555:
да здоров я.

Так я думал что это значит "по справкам"
Цитата:
5555:
по справам


Сейчас ситуация такая - поток нужно минимизировать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10239
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 10:45
#5
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Цитата:
5555:
Любая справка с инета прокатит. Распечатай на принтере. И Ехай спокойно, Россия пропустит. Вижу, знаю.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7437
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 10:51
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Нужно только чтобы лечебное учреждение подтвердило.

Ага в инстаграме так и вылазит каждый день объявления: помощь в оформлении мед приглашений в клиники России. Несколько номеров... Серик-Берик-и Ермек
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13992
Вопросы о пересечении границы Казахстана можно будет задать пограничникам в прямом эфире
Отправлено: 26.05.21 - 11:05
#7
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Цитата:
Vit:
Любая справка с инета прокатит. Распечатай на принтере. И Ехай спокойно, Россия пропустит.

Сейчас вроде мед.учреждение должно на Госуслуги загрузить подтверждение.
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