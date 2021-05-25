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≡ Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41589
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
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Кто-нибудь знает, под какие нужды огородили огромную территорию между дачами Краснопартизанские и Чапаева (но это не точно) рядом со строящимся микрорайоном Кунай? По одной из версий - там, якобы, будет стадион. Но стадион среди дач - явление странное) Вдруг кто информацией владеет?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7437
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
#1
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Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там и флагштоки имеются, на которых развеваются казахстанские и турецкие флаги. Видимо под какой-то совместный завод место застолбили.Надо вспомнить не заключал ли Мухамбетов с турками какого-нибудь меморандума...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
345
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:38
#2
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Цитата:
yudjin:
Надо вспомнить не заключал ли Мухамбетов с турками какого-нибудь меморандума...

А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:52
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо?

А вдруг там что-то пилят. Это нормально - интересоваться, проявление активной гражданской позиции :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1110
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 00:37
#4
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Цитата:
maxsaf:
А вдруг там что-то пилят.

К Погремухе не ходи!
Точно что Боширов и Петров строят завод по производству золотых ершиков для унитаза.
Дефицитный товар среди разных ВЧКашек и Погремушек. Влет уходит!
Модный тренд.
8-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо?

Уважительно и культурно надобно говорить-вы. Вам.
Но вамс можно и так!
Чай, не баре, сами с усами, из Рязани. Можно и лопухом пользоваться.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
спецзадание ФСБ?

Напомните контакт ФСБ по Рязани. Вам на память, вам это как два пальца, вы и во сне помните адрес.
Пароль, отзыв и кличка патриота.
И цена боярышника в Рязани.
:-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4658
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 04:41
#5
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Наши кроме развлекухи и коммерции вроде плазы, ничего не могут, так 50/50, думаю может завод чего-то там , как бы не получилось как с цементным заводом
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1161
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 08:47
#6
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Вроде как в Кунае должны построить 1200 частных домов. Может под это расчистили площадь.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2106
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 08:47
#7
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похоже на вертолетную площадку
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
955
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:13
#8
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Цитата:
yudjin:
Если этот забор с стороны трассы из контейнеров сделан, то там

Нет, именно эту территорию с рудненской трассы и не видно толком за зарослями. Контейнеры и флагштоки дальше, после чапаевских дач, там что-то вроде асфальтового завода.
Насколько я помню - была информация о том что тут ещё в советские времена офощехранилище с садом планировалось, потому под дачи участки тут не нарезались. Сейчас наверняка какому-то частнику уже принадлежит.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7437
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:17
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А оно тебе надо? Или выполняешь спецзадание ФСБ?

Вот только вчкушку забыл спросить, что мне надо.
Да, слежу за тобой. ;-)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3910
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 09:54
#10
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Сеть турецких медицинских клиник, одна у нас будет.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13992
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:04
#11
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Если это тот участок, то многопрофильная больница:



Взято из открытых источников:
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10239
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:16
#12
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Если частник, то будут склады или не большой цех. Если строит акимат, то не чем не будет, отпразднуют и забудут.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
955
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 10:47
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Если это тот участок

Да, этот. Значит, его определили под строительство больницы, видимо был в госсобственности.
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