Отправлено: - 00:37

maxsaf:

А вдруг там что-то пилят.

ПолиграфЪ Боярышников:

А оно тебе надо?

ПолиграфЪ Боярышников:

спецзадание ФСБ?

Цитата:К Погремухе не ходи!Точно что Боширов и Петров строят завод по производству золотых ершиков для унитаза.Дефицитный товар среди разных ВЧКашек и Погремушек. Влет уходит!Модный тренд.Цитата:Уважительно и культурно надобно говорить-вы. Вам.Но вамс можно и так!Чай, не баре, сами с усами, из Рязани. Можно и лопухом пользоваться.Цитата:Напомните контакт ФСБ по Рязани. Вам на память, вам это как два пальца, вы и во сне помните адрес.Пароль, отзыв и кличка патриота.И цена боярышника в Рязани.