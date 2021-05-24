Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+26°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4.5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 189 из 190«1...187188189190»
Ответить Новый топик
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 23:36
#2821
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))

Как это мило, с его стороны!
Но и он же нацпат своей страны. Имеет право, однако!
Кстати тебе приятная новость.
Твой фюрер пробил очередное дно.
Теперь он докапывается до столбов!
Смотри:

Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!?
А также столбики, деревья и кустики...
Менказакпен!
:lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 01:28
#2822
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Теперь он докапывается до столбов!

Моя собака тоже к столбам особые чувства имеет :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 01:31
#2823
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ооо ну тут тяжёлый случай))

Куату точно не по зубам )
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13986
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 07:45
#2824
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
еперь он докапывается до столбов!

Это уже паранойя. Они всё против "НОД" борются :-). От того что столбы стоят - границы там не стало.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8032
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 09:38
#2825
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И ещё ипонский городовой и оперный театр. Поплачешь?

Зачем если это твое хобби плакать и чемодан искать).кстати
Куат! Это должно на тебя как фас действовать
Бежи я тебе кинул Цитата:
Coopidon:
Ты кинолог чтоле? Иначе откуда такие специальные познания?

Нуууу в каком то плане уже да
Столько тяфканья изучил тут
Что могу твое отличить от чихуахуа даже с закрытыми глазами
Рассказать как?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8032
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 09:40
#2826
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!? А также столбики, деревья и кустики... Менказакпен!

Неее знаток собак это Куат
Он вас различает на раз-два
Выше писал как)
А я знаток по тяфканью
Вот сейчас точно не чухуахуа было)
Цитата:
maxsaf:
Куату точно не по зубам

Ну да ему дрессировать издалека наверно трудно)
Цитата:
Coopidon:
Как это мило, с его стороны!

А что плачешь уже?
Ты не плачь
Пройдет
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:26
#2827
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Вот до чего же разные страны и законы. Я могу через Штутгарт в трусах пройти. и никого, кроме некоторых пасантов это не интересно. Даже полиция не возмещается.

Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:28
#2828
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: канатная кабина сорвалась, думаете кого то судить будут?

Да, будут судить
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6962
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:31
#2829
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
приЕзжая полиция нравов

Им культур-мультур не хватает, ещё расти и расти в этом плане, если не вырастут, то выселят, рано или поздно. :lol: Цитата:
maxsaf:
Да, будут судить

Ну подождём, посмотрим.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8032
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:37
#2830
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?

Вы щас за Штутгарт или за че?)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:44
#2831
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что плачешь уже? Ты не плачь Пройдет

То есть ты подтверждаешь, что ты и куат имеет право называть некоторую часть граждан Казакели- собаками. Это не оскорбление, а норма жизни Казакели.
Есть патриоты, а есть- собаки.
Я ничего не исказил?
Цитата:
abaika95:
А я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)

Ты чото редко на форуме пишешь. Занят наверно? Строчишь клмменты у куата в ютубе?
Понимаю, тоже надо!
Ведь должен же кто то комменты у него писать!?
Ведь верно!?
:-o Цитата:
abaika95:
Это должно на тебя как фас действовать Бежи я тебе кинул

Ну раз- должно, значит подействует.
Несумлевайся.
Куда бежать? Что ты кинул?
Ты ещё помнишь, что написал вначале, или деменция и ты уже в конце своего комента не помнишь что писал вначале?
И из-за этого, всегда попадаешь впросак.
:lol:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:48
#2832
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы щас за Штутгарт или за че?)

Не знаю как в Штутгарте, но судя по нацпатам и столбам, в/на казакели скоро придётся дышать с оглядкой.
Чтобы громким дыханием ненароком не обидеть гордых, но очень обидчивых казакелинцев...
:oops:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1109
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:58
#2833
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)

Ну я и сказал. Специалист по собачьей жизни.
Чего не так? Где не то?
Ты тока по чихуахуячьему говоришь, а я по -русски.
Разницу вукампранэ?
Или ничиахуа нихуахуа?
;-) :lol:

[Исправлено: Coopidon, 25.05.2021 - 23:02]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:00
#2834
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы щас за Штутгарт или за че?)

Не принципиально, главное что Эл понял )
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:02
#2835
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Есть патриоты, а есть- собаки.

Не, есть еще третьи, типа меня, которые и не говорят и не понимают )
Профайл
Страница 189 из 190«1...187188189190»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS