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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 23:36
Цитата:
Как это мило, с его стороны!
Но и он же нацпат своей страны. Имеет право, однако!
Кстати тебе приятная новость.
Твой фюрер пробил очередное дно.
Теперь он докапывается до столбов!
Смотри:
Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!?
А также столбики, деревья и кустики...
Менказакпен!
abaika95:
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
Как это мило, с его стороны!
Но и он же нацпат своей страны. Имеет право, однако!
Кстати тебе приятная новость.
Твой фюрер пробил очередное дно.
Теперь он докапывается до столбов!
Смотри:
Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!?
А также столбики, деревья и кустики...
Менказакпен!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 01:28
Цитата:
Моя собака тоже к столбам особые чувства имеет
Coopidon:
Теперь он докапывается до столбов!
Теперь он докапывается до столбов!
Моя собака тоже к столбам особые чувства имеет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 01:31
Цитата:
Куату точно не по зубам )
abaika95:
Ооо ну тут тяжёлый случай))
Ооо ну тут тяжёлый случай))
Куату точно не по зубам )
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13986
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 07:45
Цитата:
Это уже паранойя. Они всё против "НОД" борются . От того что столбы стоят - границы там не стало.
Coopidon:
еперь он докапывается до столбов!
еперь он докапывается до столбов!
Это уже паранойя. Они всё против "НОД" борются . От того что столбы стоят - границы там не стало.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 09:38
Цитата:
Зачем если это твое хобби плакать и чемодан искать).кстати
Куат! Это должно на тебя как фас действовать
Бежи я тебе кинул Цитата:
Нуууу в каком то плане уже да
Столько тяфканья изучил тут
Что могу твое отличить от чихуахуа даже с закрытыми глазами
Рассказать как?)
Coopidon:
И ещё ипонский городовой и оперный театр. Поплачешь?
И ещё ипонский городовой и оперный театр. Поплачешь?
Зачем если это твое хобби плакать и чемодан искать).кстати
Куат! Это должно на тебя как фас действовать
Бежи я тебе кинул Цитата:
Coopidon:
Ты кинолог чтоле? Иначе откуда такие специальные познания?
Ты кинолог чтоле? Иначе откуда такие специальные познания?
Нуууу в каком то плане уже да
Столько тяфканья изучил тут
Что могу твое отличить от чихуахуа даже с закрытыми глазами
Рассказать как?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 09:40
Цитата:
Неее знаток собак это Куат
Он вас различает на раз-два
Выше писал как)
А я знаток по тяфканью
Вот сейчас точно не чухуахуа было)
Цитата:
Ну да ему дрессировать издалека наверно трудно)
Цитата:
А что плачешь уже?
Ты не плачь
Пройдет
Coopidon:
Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!? А также столбики, деревья и кустики... Менказакпен!
Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!? А также столбики, деревья и кустики... Менказакпен!
Неее знаток собак это Куат
Он вас различает на раз-два
Выше писал как)
А я знаток по тяфканью
Вот сейчас точно не чухуахуа было)
Цитата:
maxsaf:
Куату точно не по зубам
Куату точно не по зубам
Ну да ему дрессировать издалека наверно трудно)
Цитата:
Coopidon:
Как это мило, с его стороны!
Как это мило, с его стороны!
А что плачешь уже?
Ты не плачь
Пройдет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:26
Цитата:
Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?
elektron: Вот до чего же разные страны и законы. Я могу через Штутгарт в трусах пройти. и никого, кроме некоторых пасантов это не интересно. Даже полиция не возмещается.
Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:28
Цитата:
Да, будут судить
elektron: канатная кабина сорвалась, думаете кого то судить будут?
Да, будут судить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6962
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:31
Цитата:
Им культур-мультур не хватает, ещё расти и расти в этом плане, если не вырастут, то выселят, рано или поздно. Цитата:
Ну подождём, посмотрим.
maxsaf:
приЕзжая полиция нравов
приЕзжая полиция нравов
Им культур-мультур не хватает, ещё расти и расти в этом плане, если не вырастут, то выселят, рано или поздно. Цитата:
maxsaf:
Да, будут судить
Да, будут судить
Ну подождём, посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:37
Цитата:
Вы щас за Штутгарт или за че?)
maxsaf:
Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?
Зато женщинам нельзя даже в одежде свободно передвигаться - приЕзжая полиция нравов сразу же осудит их по законам шариата и приговорит к изнасилованию на месте. Или такого не было?
Вы щас за Штутгарт или за че?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:44
Цитата:
То есть ты подтверждаешь, что ты и куат имеет право называть некоторую часть граждан Казакели- собаками. Это не оскорбление, а норма жизни Казакели.
Есть патриоты, а есть- собаки.
Я ничего не исказил?
Цитата:
Ты чото редко на форуме пишешь. Занят наверно? Строчишь клмменты у куата в ютубе?
Понимаю, тоже надо!
Ведь должен же кто то комменты у него писать!?
Ведь верно!?
Цитата:
Ну раз- должно, значит подействует.
Несумлевайся.
Куда бежать? Что ты кинул?
Ты ещё помнишь, что написал вначале, или деменция и ты уже в конце своего комента не помнишь что писал вначале?
И из-за этого, всегда попадаешь впросак.
abaika95:
А что плачешь уже? Ты не плачь Пройдет
А что плачешь уже? Ты не плачь Пройдет
То есть ты подтверждаешь, что ты и куат имеет право называть некоторую часть граждан Казакели- собаками. Это не оскорбление, а норма жизни Казакели.
Есть патриоты, а есть- собаки.
Я ничего не исказил?
Цитата:
abaika95:
А я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)
А я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)
Ты чото редко на форуме пишешь. Занят наверно? Строчишь клмменты у куата в ютубе?
Понимаю, тоже надо!
Ведь должен же кто то комменты у него писать!?
Ведь верно!?
Цитата:
abaika95:
Это должно на тебя как фас действовать Бежи я тебе кинул
Это должно на тебя как фас действовать Бежи я тебе кинул
Ну раз- должно, значит подействует.
Несумлевайся.
Куда бежать? Что ты кинул?
Ты ещё помнишь, что написал вначале, или деменция и ты уже в конце своего комента не помнишь что писал вначале?
И из-за этого, всегда попадаешь впросак.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:48
Цитата:
Не знаю как в Штутгарте, но судя по нацпатам и столбам, в/на казакели скоро придётся дышать с оглядкой.
Чтобы громким дыханием ненароком не обидеть гордых, но очень обидчивых казакелинцев...
abaika95:
Вы щас за Штутгарт или за че?)
Вы щас за Штутгарт или за че?)
Не знаю как в Штутгарте, но судя по нацпатам и столбам, в/на казакели скоро придётся дышать с оглядкой.
Чтобы громким дыханием ненароком не обидеть гордых, но очень обидчивых казакелинцев...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 22:58
Цитата:
Ну я и сказал. Специалист по собачьей жизни.
Чего не так? Где не то?
Ты тока по чихуахуячьему говоришь, а я по -русски.
Разницу вукампранэ?
Или ничиахуа нихуахуа?
[Исправлено: Coopidon, 25.05.2021 - 23:02]
abaika95:
я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)
я знаток по тяфканью Вот сейчас точно не чухуахуа было)
Ну я и сказал. Специалист по собачьей жизни.
Чего не так? Где не то?
Ты тока по чихуахуячьему говоришь, а я по -русски.
Разницу вукампранэ?
Или ничиахуа нихуахуа?
[Исправлено: Coopidon, 25.05.2021 - 23:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:00
Цитата:
Не принципиально, главное что Эл понял )
abaika95:
Вы щас за Штутгарт или за че?)
Вы щас за Штутгарт или за че?)
Не принципиально, главное что Эл понял )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 25.05.21 - 23:02
Цитата:
Не, есть еще третьи, типа меня, которые и не говорят и не понимают )
Coopidon:
Есть патриоты, а есть- собаки.
Есть патриоты, а есть- собаки.
Не, есть еще третьи, типа меня, которые и не говорят и не понимают )
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