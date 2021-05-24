Отправлено: - 23:36

abaika95:

И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))

Цитата:Как это мило, с его стороны!Но и он же нацпат своей страны. Имеет право, однако!Кстати тебе приятная новость.Твой фюрер пробил очередное дно.Теперь он докапывается до столбов!Смотри:Рс тебе как знатоку собачьей жизни, известно зачем нужны столбы!?А также столбики, деревья и кустики...Менказакпен!