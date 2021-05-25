Отправлено: - 20:30

Добринцофф:

А что есть желающие которые добровольно туда деньги отдают?

Цитата:Да, есть. Не знаю как в КЗ, но в Канаде на все добровольные взносы правительство столько же от себя вам добавляет на пенсионный счет. А с учетом прогрессивной шкалы налогообложения это еще и эффективный способ уменьшить налоговую нагрузку. Грубо говоря, если вас из-за лишней 1000 переводят из средняков в богачи, и вам собираются увеличить налоги - просто скиньте эту 1000 на пенсионный счет, и вам доплатят 1000 сверху