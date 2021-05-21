Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми. Читать новость
drakon: Мой "ТТ", хранится в ящике стола. Ящик, закрывается, на ключь..
ТТ у тебя что значит? Творожок Тевтонский? Срок годности смотрел? Цитата:
elektron: Я да, а вот вы похоже нет. Что вы с Чикатило всё носитесь?
А что небыло его? Или неудобно его упоминать в контексте рая на земле под названием СССР где небыло убийств, насильников,маньяков ? так вот гляньте на других Цитата:
elektron: Тут вон как не новость, то труп в колодце, голову кому то там отрезали в Рудном, на селе там то пенсионеров убьют, то работника какого битой забьют. А если ещё и детскую смертность, как Макс пишет, только из за москитных сеток, посчитать, то вообще можно и не сравнивать, как было, и что сегодня имеем.
Писал выше Раньше небыло соц сетей и СМИ такие темы не смаковали А сейчас это хайп на чернухе
abaika95: Иногда Сталкер выдает очень добротный анализ
Непонятно, что имел ввиду г-н abaika95, аналитический обзор или какую-то другую версию добротного анализа. Дело в том, что в приведенных им цитатах аналитика отсутствует от слова совсем. Нет никаких данных по периодам, по регионам, по категориям преступлений, раскрытию. Набросаны в определенном порядке общие фразы однонаправленной риторики и на этом все.
Конечно, тот, чье детство прошло за чтением огоньков 90-х, воспримут эту однобокую информацию как библейские откровения и с упоением начнут аплодировать новоявленному "апостолу". Всегда было достаточно упомянуть пресловутые сны Гайдара или туалетную бумагу в советской колбасе и успех либеральной тусовки будет обеспечен. Но тогда никто и не предполагал, что проблема цитат в перестроечной прессе переместится в интернет и приведет к мучительной борьбе по разоблачению бывших и сведжеиспеченных фейков.
Маркс: Непонятно, что имел ввиду г-н abaika95, аналитический обзор или какую-то другую версию добротного анализа.
Вот даже не удивлен Вот нисколько) Что за оставленный мною крючок г-н Маркс не преминул зацепится) правда я думал на это поймается погремуха....а тут на тебе Цитата:
Маркс: Нет никаких данных по периодам, по регионам, по категориям преступлений, раскрытию. Набросаны в определенном порядке общие фразы однонаправленной риторики и на этом все.
Ну так Википедия это народная энциклопедия Можете дополнить инфу если располагаете данными Цитата:
Маркс: Всегда было достаточно упомянуть пресловутые сны Гайдара или туалетную бумагу в советской колбасе и успех либеральной тусовки будет обеспечен. Но тогда никто и не предполагал, что проблема цитат в перестроечной прессе переместится в интернет и приведет к мучительной борьбе по разоблачению бывших и сведжеиспеченных фейков.
Запись из дневника А П.Гайдара "Снились люди убитые мною в детстве" была опубликована главным гайдароведом Б.Камовым в повести "Рывок в неведомое" (1991—С.286) Сны были записаны А.П.Гайдаром по просьбе лечащего врача А.О.Эдельштейна в клинике им С.С.Корсакова в декабре 1930 г.История болезни была найдена в 1987 году А.Г.Выгоном и любезно предоставлена автору книги т.е.Камову
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