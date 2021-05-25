Отправлено: - 18:03

Mr_negotive:

Ага, ну прям правее дальше некуда - оторвавшийся от реальности санька 3% будет считать, что у него столько же прав, сколько у нормально выбираемых и регулярно сменяемых правительств или политиков по всему миру?

Mr_negotive:

Как-то моральная сторона вопроса как раз о том, что у кого-то прав на насилие будет побольше, а кого-то поменьше, а у кого-то их вообще не будет. Вот усатый диктатор с моралки как раз третий - вообще без прав))))

yudjin:

А не рассматриваете вариант, что это запад и подстроил? Так как протестная деятельность сошла на нет, Батьку сместить не получилось, санкции толком не работают. Этот блохер в розыске, попав на территорию страны он должен быть арестован. Лукашенко и клюнул на это. И сообщение о бомбе и запрос пилотов о посадке в Минске были подстроены "друзьями-соседями".... Пожертвовали пешкой Протасевичем, чтобы снова поднять гейропейский вой, новый виток санкций и возмущений внутри страны.

Цитата:ДаКто эти 3% может доказать?)Цитата:Тоесть временные консулы США (в римском понимании) выбираемые выборщиками на 4-8 лет (не народом что важно) имеют больше моральных прав без спроса ООН бомбить Ирак чем кто-то другой?Цитата:И кто тут дурак тогда?)