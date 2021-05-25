Прогноз на 5 дней
ясно+35°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 14% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41584
Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они находились на счёте в ЕНПФ пять и более лет
Отправлено: 25.05.21 - 18:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 мая 2021 вкладчики, которые перечисляют в ЕНПФ добровольные пенсионные взносы, имеют право на их досрочное получение, если эти деньги находились на счёте не менее пяти лет. Такое изменение ввели для стимулирования развития добровольных пенсионных накоплений.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10236
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 18:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто в теме разьясните популярнее. Например если я таким методом вытащу все свои накопление к 63 годам, то пенсия то будет у меня или нет? Ведь разрешили снять я и снял все деньги. Миннималку что ли будут тогда платить?
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
55
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 18:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что будет дальше они и сами не знают, главное воздух потрясти! ну как всегда...
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7908
Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...
Отправлено: 25.05.21 - 19:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что есть желающие которые добровольно туда деньги отдают?
Если уж есть лишние деньги то положите в банк на депозит,там и процент побольше,да и спрашивать ни у кого не надо,когда захотел тогда и забрал.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS