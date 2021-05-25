Re: Добровольные пенсионные взносы теперь можно снять, если они...

Отправлено: - 18:22

Кто в теме разьясните популярнее. Например если я таким методом вытащу все свои накопление к 63 годам, то пенсия то будет у меня или нет? Ведь разрешили снять я и снял все деньги. Миннималку что ли будут тогда платить?