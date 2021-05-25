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В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41584
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:24
"Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. В общем, никакой политики - только бизнес.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 590
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:24
Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:49
Цитата:
А где в мире добро и зло?
США добро? Наврядле
Европа добро? Тоже не уверен
А народ уж темболее не знает и не сможет такому понятию соответствовать
Лукаш с моральной стороны вопроса поступил логично
Почему этим там можно? А мне нет?
Почему США может своих асанжей давить?
Почему Украина может своих врагов вылавливать?
Почему Израиль может на чужой территории убивать врагов государства а я нет?
Лукаш прав тут
Но вся загвостка что он не в том положении сейчас такие вещи делать
Сейчас волей не волей весь мир ополчится на белАрусь
Потомучто невыгодно будет поддерживать такой явный беспредел
Сабыр:
Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.
Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.
А где в мире добро и зло?
США добро? Наврядле
Европа добро? Тоже не уверен
А народ уж темболее не знает и не сможет такому понятию соответствовать
Лукаш с моральной стороны вопроса поступил логично
Почему этим там можно? А мне нет?
Почему США может своих асанжей давить?
Почему Украина может своих врагов вылавливать?
Почему Израиль может на чужой территории убивать врагов государства а я нет?
Лукаш прав тут
Но вся загвостка что он не в том положении сейчас такие вещи делать
Сейчас волей не волей весь мир ополчится на белАрусь
Потомучто невыгодно будет поддерживать такой явный беспредел
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 212
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:03
Цитата:
Вам бы к психиатру обратиться... Может быть еще не поздно..
Сабыр:
Ну ниче,недолго им с путлером осталось.
Ну ниче,недолго им с путлером осталось.
Вам бы к психиатру обратиться... Может быть еще не поздно..
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 18
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:07
Цитата:
Ага, ну прям правее дальше некуда - оторвавшийся от реальности санька 3% будет считать, что у него столько же прав, сколько у нормально выбираемых и регулярно сменяемых правительств или политиков по всему миру? Как-то моральная сторона вопроса как раз о том, что у кого-то прав на насилие будет побольше, а кого-то поменьше, а у кого-то их вообще не будет. Вот усатый диктатор с моралки как раз третий - вообще без прав))))
abaika95:
Лукаш прав тут
Лукаш прав тут
Ага, ну прям правее дальше некуда - оторвавшийся от реальности санька 3% будет считать, что у него столько же прав, сколько у нормально выбираемых и регулярно сменяемых правительств или политиков по всему миру? Как-то моральная сторона вопроса как раз о том, что у кого-то прав на насилие будет побольше, а кого-то поменьше, а у кого-то их вообще не будет. Вот усатый диктатор с моралки как раз третий - вообще без прав))))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3909
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:14
Я прямым текстом нельзя заявить о своей позиции?
Ну да ... откуда она?
Ну да ... откуда она?
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 18
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:25
"саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза"
Ну прям то что доктор прописал... Чем вообще они думают, еще бы сухопутное сообщение прекратить, чтобы страна оказалась в кольце врагов, в окружении, под железным занавесом и заперта. Как раз то что нужно усатому, чтобы все были внутри и под колпаком. Пример тут есть, когда они вводили ограничения на корону, и тут отличились - запретили выезд из страны, не ограничивая при этом въезд (казалось бы, где логика, чтобы заразу ввозили, но не вывозили). В общем, тупая идея ВС.
Ну прям то что доктор прописал... Чем вообще они думают, еще бы сухопутное сообщение прекратить, чтобы страна оказалась в кольце врагов, в окружении, под железным занавесом и заперта. Как раз то что нужно усатому, чтобы все были внутри и под колпаком. Пример тут есть, когда они вводили ограничения на корону, и тут отличились - запретили выезд из страны, не ограничивая при этом въезд (казалось бы, где логика, чтобы заразу ввозили, но не вывозили). В общем, тупая идея ВС.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7432
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:56
Цитата:
А не рассматриваете вариант, что это запад и подстроил? Так как протестная деятельность сошла на нет, Батьку сместить не получилось, санкции толком не работают.
Этот блохер в розыске, попав на территорию страны он должен быть арестован. Лукашенко и клюнул на это. И сообщение о бомбе и запрос пилотов о посадке в Минске были подстроены "друзьями-соседями".... Пожертвовали пешкой Протасевичем, чтобы снова поднять гейропейский вой, новый виток санкций и возмущений внутри страны.
Сабыр:
Лукаш совсем нюх потерял.
Лукаш совсем нюх потерял.
А не рассматриваете вариант, что это запад и подстроил? Так как протестная деятельность сошла на нет, Батьку сместить не получилось, санкции толком не работают.
Этот блохер в розыске, попав на территорию страны он должен быть арестован. Лукашенко и клюнул на это. И сообщение о бомбе и запрос пилотов о посадке в Минске были подстроены "друзьями-соседями".... Пожертвовали пешкой Протасевичем, чтобы снова поднять гейропейский вой, новый виток санкций и возмущений внутри страны.
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 18:03
Цитата:
Да
Кто эти 3% может доказать?)
Цитата:
Тоесть временные консулы США (в римском понимании) выбираемые выборщиками на 4-8 лет (не народом что важно) имеют больше моральных прав без спроса ООН бомбить Ирак чем кто-то другой?
Цитата:
И кто тут дурак тогда?)
Mr_negotive:
Ага, ну прям правее дальше некуда - оторвавшийся от реальности санька 3% будет считать, что у него столько же прав, сколько у нормально выбираемых и регулярно сменяемых правительств или политиков по всему миру?
Ага, ну прям правее дальше некуда - оторвавшийся от реальности санька 3% будет считать, что у него столько же прав, сколько у нормально выбираемых и регулярно сменяемых правительств или политиков по всему миру?
Да
Кто эти 3% может доказать?)
Цитата:
Mr_negotive:
Как-то моральная сторона вопроса как раз о том, что у кого-то прав на насилие будет побольше, а кого-то поменьше, а у кого-то их вообще не будет. Вот усатый диктатор с моралки как раз третий - вообще без прав))))
Как-то моральная сторона вопроса как раз о том, что у кого-то прав на насилие будет побольше, а кого-то поменьше, а у кого-то их вообще не будет. Вот усатый диктатор с моралки как раз третий - вообще без прав))))
Тоесть временные консулы США (в римском понимании) выбираемые выборщиками на 4-8 лет (не народом что важно) имеют больше моральных прав без спроса ООН бомбить Ирак чем кто-то другой?
Цитата:
yudjin:
А не рассматриваете вариант, что это запад и подстроил? Так как протестная деятельность сошла на нет, Батьку сместить не получилось, санкции толком не работают. Этот блохер в розыске, попав на территорию страны он должен быть арестован. Лукашенко и клюнул на это. И сообщение о бомбе и запрос пилотов о посадке в Минске были подстроены "друзьями-соседями".... Пожертвовали пешкой Протасевичем, чтобы снова поднять гейропейский вой, новый виток санкций и возмущений внутри страны.
А не рассматриваете вариант, что это запад и подстроил? Так как протестная деятельность сошла на нет, Батьку сместить не получилось, санкции толком не работают. Этот блохер в розыске, попав на территорию страны он должен быть арестован. Лукашенко и клюнул на это. И сообщение о бомбе и запрос пилотов о посадке в Минске были подстроены "друзьями-соседями".... Пожертвовали пешкой Протасевичем, чтобы снова поднять гейропейский вой, новый виток санкций и возмущений внутри страны.
И кто тут дурак тогда?)
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