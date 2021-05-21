Отправлено: - 17:58

drakon:

Мой "ТТ", хранится в ящике стола. Ящик, закрывается, на ключь..

elektron:

Я да, а вот вы похоже нет. Что вы с Чикатило всё носитесь?

elektron:

Тут вон как не новость, то труп в колодце, голову кому то там отрезали в Рудном, на селе там то пенсионеров убьют, то работника какого битой забьют. А если ещё и детскую смертность, как Макс пишет, только из за москитных сеток, посчитать, то вообще можно и не сравнивать, как было, и что сегодня имеем.

Цитата:ТТ у тебя что значит?Творожок Тевтонский? Срок годности смотрел?Цитата:А что небыло его? Или неудобно его упоминать в контексте рая на земле под названием СССР где небыло убийств, насильников,маньяков ?Цитата:Писал вышеРаньше небыло соц сетей и СМИ такие темы не смаковалиА сейчас это хайп на чернухе