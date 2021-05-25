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≡ В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41582
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:24
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"Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. В общем, никакой политики - только бизнес.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
590
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:24
#1
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Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8027
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 15:49
#2
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Цитата:
Сабыр:
Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.

А где в мире добро и зло?
США добро? Наврядле
Европа добро? Тоже не уверен
А народ уж темболее не знает и не сможет такому понятию соответствовать
Лукаш с моральной стороны вопроса поступил логично
Почему этим там можно? А мне нет?
Почему США может своих асанжей давить?
Почему Украина может своих врагов вылавливать?
Почему Израиль может на чужой территории убивать врагов государства а я нет?
Лукаш прав тут
Но вся загвостка что он не в том положении сейчас такие вещи делать
Сейчас волей не волей весь мир ополчится на белАрусь
Потомучто невыгодно будет поддерживать такой явный беспредел
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
212
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:03
#3
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
17
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:07
#4
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3909
Re: В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:14
#5
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Я прямым текстом нельзя заявить о своей позиции?
Ну да ... откуда она?
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M
§ Mr_negotive
(Пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
17
В Air Astana объяснили отмену рейсов в Минск
Отправлено: 25.05.21 - 16:25
#6
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