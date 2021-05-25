Отправлено: - 15:49

Сабыр:

Лукаш совсем нюх потерял. Ну ниче,недолго им с путлером осталось. Добро всегда побеждает зло.

Цитата:А где в мире добро и зло?США добро? НаврядлеЕвропа добро? Тоже не уверенА народ уж темболее не знает и не сможет такому понятию соответствоватьЛукаш с моральной стороны вопроса поступил логичноПочему этим там можно? А мне нет?Почему США может своих асанжей давить?Почему Украина может своих врагов вылавливать?Почему Израиль может на чужой территории убивать врагов государства а я нет?Лукаш прав тутНо вся загвостка что он не в том положении сейчас такие вещи делатьСейчас волей не волей весь мир ополчится на белАрусьПотомучто невыгодно будет поддерживать такой явный беспредел