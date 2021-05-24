Прогноз на 5 дней
ясно+36°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 13% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41582
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 24 мая, примерно в 9.25, в селе Новое Сарыколького район был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей в доме, где она проживала. Подробности раскрытия этого преступления сообщили в ДП Костанайской области.
Читать новость

Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1101
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 23:41
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Было бы за кого переживать.. минус ещё на одного душегуба.

Редакция ещё не приняла ваши условия?
Обозначать национальность, чтобы вам было удобнее писать комменты?
Что-то они не торопятся!
Рс но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
:-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21914
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 25.05.21 - 12:22
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
минус ещё на одного душегуба.

Где объяснения ДП Области?... :-o
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
590
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 25.05.21 - 15:35
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких лучше сразу валить. Человек паразит. Как клещ.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21914
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 25.05.21 - 15:43
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Человек паразит. Как клещ.

Ахметов - его фамилия... ;-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS