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Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
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Я робот(Пользователи)
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- 41581
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
Добрый день! Я живу в центре Костаная. Вторую неделю у нас из крана бежит вода разной степени ржавчины. Мы вынуждены ежедневно покупать питьевую воду. Честно сказать, мыть посуду такой водой тоже неприятно.
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Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 01:06
Цитата:
Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.
Воду для центральных систем отопления подготавливают,при этом используют различные химические реагенты.Впрочем читая некоторые ваши комментарии ,я не исключаю что вы её при СССР возможно и пили.
Маркс:
Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.
Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.
Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.
Воду для центральных систем отопления подготавливают,при этом используют различные химические реагенты.Впрочем читая некоторые ваши комментарии ,я не исключаю что вы её при СССР возможно и пили.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 08:21
Цитата:
Просто вам, капиталистам, трудно представить себе, что можно думать не только о своем кармане, но и о благополучии всего общества, заботясь о здоровье населения:
"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
1.5. В целях предупреждения возможного неблагоприятного влияния на качество горячей воды реагенты, предлагаемые для использования в процессе водоподготовки, а также конструкционные материалы, контактирующие с горячей водой, должны пройти гигиеническую оценку и получить разрешение Минздрава СССР для применения в практике горячего водоснабжения, а остаточное содержание (концентрации) вещества в воде не должны превышать гигиенических нормативов."
Добринцофф:
Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.
Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.
Просто вам, капиталистам, трудно представить себе, что можно думать не только о своем кармане, но и о благополучии всего общества, заботясь о здоровье населения:
"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
1.5. В целях предупреждения возможного неблагоприятного влияния на качество горячей воды реагенты, предлагаемые для использования в процессе водоподготовки, а также конструкционные материалы, контактирующие с горячей водой, должны пройти гигиеническую оценку и получить разрешение Минздрава СССР для применения в практике горячего водоснабжения, а остаточное содержание (концентрации) вещества в воде не должны превышать гигиенических нормативов."
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 09:13
Цитата:
Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле... Но воду из под крана пили мы всегда: и дома и в школе и на улице. Скажу больше и сейчас пьём. Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине.
А то сейчас стали многи покупать "мёртвую" воду говорит о том, что либо похерили советские нормы и стандарты качества воды, либо просто понты.
Добринцофф:
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле... Но воду из под крана пили мы всегда: и дома и в школе и на улице. Скажу больше и сейчас пьём. Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине.
А то сейчас стали многи покупать "мёртвую" воду говорит о том, что либо похерили советские нормы и стандарты качества воды, либо просто понты.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:33
Цитата:
Не было такого города Тобыл,а в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае.
В детстве в ЗТБ мы действительно пили воду из крана,а вот у родственников в городе вода была с привкусом хлорки я это отлично помню,может быть они её и пили конечно,но я такую гадость не пил,от одного запаха воротило.
Цитата:
Цитата:
Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях,этот шлак даже руками без перчаток желательно не трогать ,а вы говорите пить...
yudjin:
Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле...
Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле...
Не было такого города Тобыл,а в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае.
В детстве в ЗТБ мы действительно пили воду из крана,а вот у родственников в городе вода была с привкусом хлорки я это отлично помню,может быть они её и пили конечно,но я такую гадость не пил,от одного запаха воротило.
Цитата:
Маркс: Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.
Цитата:
Маркс:
"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".
Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях,этот шлак даже руками без перчаток желательно не трогать ,а вы говорите пить...
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:54
Цитата:
Только летучие соединения, остальные хлориды никуда не исчезают. Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор: органолептика, нитраты/нитриты, pH, железо, сульфаты, жёсткость и т.д.
Цитата:
Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке, как и в Костанае. И в Костанае в среднем забор воды идет 60/40, соответственно поверхностные воды/скважины.
yudjin:
Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине
Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине
Только летучие соединения, остальные хлориды никуда не исчезают. Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор: органолептика, нитраты/нитриты, pH, железо, сульфаты, жёсткость и т.д.
Цитата:
Добринцофф:
в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае
в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае
Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке, как и в Костанае. И в Костанае в среднем забор воды идет 60/40, соответственно поверхностные воды/скважины.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:58
Цитата:
Это один и тот же ГОСТ, т.к. горячее водоснабжение и отопление - это один контур.
Добринцофф:
в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы
в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы
Это один и тот же ГОСТ, т.к. горячее водоснабжение и отопление - это один контур.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 11:00
Цитата:
Да, а в курсе. Просто товарищ прицепился к хлору.
Я к воде неприхотлив, в чистом сыром виде практически не пью, водопроводная меня устраивает.
Yorik:
Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор:
Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор:
Да, а в курсе. Просто товарищ прицепился к хлору.
Я к воде неприхотлив, в чистом сыром виде практически не пью, водопроводная меня устраивает.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 11:54
Цитата:
Возможно,только почему то в ЗТБ в отличие от Кустаная,вода не имеет запах хлорки.
Yorik:
Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке,
Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке,
Возможно,только почему то в ЗТБ в отличие от Кустаная,вода не имеет запах хлорки.
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 12:01
Цитата:
Я ещё застал времена, когда в ванной не было смесителей, а было как у англичан - два крана. Из одного бежала горячая вода, из другого - холодная. Труба с горячей водой шла от полотенечника, а тот в свою очередь от системы отопления.
Цитата:
Добринцофф, с тех пор как к власти пришли ваши, я тоже таких ужасов насмотрелся, что меня уже не удивить ни грязной водой, ни отравленным воздухом, ни химическими продуктами, ни всеобщим бардаком во славу золотого тельца.
Добринцофф:
Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.
Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.
Я ещё застал времена, когда в ванной не было смесителей, а было как у англичан - два крана. Из одного бежала горячая вода, из другого - холодная. Труба с горячей водой шла от полотенечника, а тот в свою очередь от системы отопления.
Цитата:
Добринцофф:
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях
Добринцофф, с тех пор как к власти пришли ваши, я тоже таких ужасов насмотрелся, что меня уже не удивить ни грязной водой, ни отравленным воздухом, ни химическими продуктами, ни всеобщим бардаком во славу золотого тельца.
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