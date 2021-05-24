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≡ Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41581
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 12:49
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В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7431
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 25.05.21 - 10:44
#30
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Цитата:
юля елиссева:
Эйр Астана рейсы на Минск отменила.

Ну а дальше, чё Юлька не прочитал(а)?
По сообщению пресс-службы Эйр Астаны это не связано с политикой. Это был вообще первый запланированный на 31 мая рейс, который отменили.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2105
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 25.05.21 - 11:01
#31
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Цитата:
yudjin:
о сообщению пресс-службы Эйр Астаны это не связано с политикой.

ещё бы они сказали, что это связано с политикой! Таки в одном таежном союзе с тараканом состоим. С одной стороны - если продолжать летать в Беларусь, то последуют санкции против авиакомпании в виде закрытия неба в Европу. Но и сказать о том, что рейс отменяют по этой причине тоже нельзя. Вот и объяснили официальную отмену чисто техническими причинами.

[Исправлено: юля елиссева, 25.05.2021 - 11:01]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
211
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 25.05.21 - 11:42
#32
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Цитата:
юля елиссева:
С одной стороны - если продолжать летать в Беларусь, то последуют санкции против авиакомпании в виде закрытия неба в Европу

Хватит бред нести. Кто великобрехании рейсы запретит? Air Astana (юридическое название АО «Эйр Астана») — авиаперевозчик из Республики Казахстан, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов «Нур-Султан» и «Алматы». Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (51 %) и британской компании BAE Systems PLC (49 %)
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