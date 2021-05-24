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юля елиссева:

С одной стороны - если продолжать летать в Беларусь, то последуют санкции против авиакомпании в виде закрытия неба в Европу

Цитата:Хватит бред нести. Кто великобрехании рейсы запретит? Air Astana (юридическое название АО «Эйр Астана») — авиаперевозчик из Республики Казахстан, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов «Нур-Султан» и «Алматы». Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» (51 %) и британской компании BAE Systems PLC (49 %)