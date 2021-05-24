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≡ Холодная вода. Ржавчина - это норма?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41581
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
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Добрый день! Я живу в центре Костаная. Вторую неделю у нас из крана бежит вода разной степени ржавчины. Мы вынуждены ежедневно покупать питьевую воду. Честно сказать, мыть посуду такой водой тоже неприятно.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7906
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 01:06
#15
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Цитата:
Маркс:
Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.

Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.
:-)
Воду для центральных систем отопления подготавливают,при этом используют различные химические реагенты.Впрочем читая некоторые ваши комментарии ,я не исключаю что вы её при СССР возможно и пили. :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1354
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 08:21
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.

Просто вам, капиталистам, трудно представить себе, что можно думать не только о своем кармане, но и о благополучии всего общества, заботясь о здоровье населения:

"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

1.5. В целях предупреждения возможного неблагоприятного влияния на качество горячей воды реагенты, предлагаемые для использования в процессе водоподготовки, а также конструкционные материалы, контактирующие с горячей водой, должны пройти гигиеническую оценку и получить разрешение Минздрава СССР для применения в практике горячего водоснабжения, а остаточное содержание (концентрации) вещества в воде не должны превышать гигиенических нормативов."
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7431
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 09:13
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.

Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле... Но воду из под крана пили мы всегда: и дома и в школе и на улице. Скажу больше и сейчас пьём. Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине.
А то сейчас стали многи покупать "мёртвую" воду говорит о том, что либо похерили советские нормы и стандарты качества воды, либо просто понты.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7906
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:33
#18
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Цитата:
yudjin:
Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле...

Не было такого города Тобыл,а в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае.
В детстве в ЗТБ мы действительно пили воду из крана,а вот у родственников в городе вода была с привкусом хлорки я это отлично помню,может быть они её и пили конечно,но я такую гадость не пил,от одного запаха воротило.
Цитата:
Маркс: Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.


Цитата:
Маркс:
"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях,этот шлак даже руками без перчаток желательно не трогать ,а вы говорите пить...
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
953
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:54
#19
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Цитата:
yudjin:
Хлор исчезает в простом отстаивании в кувшине

Только летучие соединения, остальные хлориды никуда не исчезают. Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор: органолептика, нитраты/нитриты, pH, железо, сульфаты, жёсткость и т.д.
Цитата:
Добринцофф:
в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае

Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке, как и в Костанае. И в Костанае в среднем забор воды идет 60/40, соответственно поверхностные воды/скважины.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
953
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 10:58
#20
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Цитата:
Добринцофф:
в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы

Это один и тот же ГОСТ, т.к. горячее водоснабжение и отопление - это один контур.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7431
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 11:00
#21
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Цитата:
Yorik:
Да и показателей качества воды куда больше, чем один хлор:

Да, а в курсе. Просто товарищ прицепился к хлору.
Я к воде неприхотлив, в чистом сыром виде практически не пью, водопроводная меня устраивает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7906
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 11:54
#22
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Цитата:
Yorik:
Не совсем так. В Затобольске/Тобыле хлорируется вода в обязательном порядке,

Возможно,только почему то в ЗТБ в отличие от Кустаная,вода не имеет запах хлорки.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1354
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 25.05.21 - 12:01
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.

Я ещё застал времена, когда в ванной не было смесителей, а было как у англичан - два крана. Из одного бежала горячая вода, из другого - холодная. Труба с горячей водой шла от полотенечника, а тот в свою очередь от системы отопления.
Цитата:
Добринцофф:
Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях

Добринцофф, с тех пор как к власти пришли ваши, я тоже таких ужасов насмотрелся, что меня уже не удивить ни грязной водой, ни отравленным воздухом, ни химическими продуктами, ни всеобщим бардаком во славу золотого тельца.
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