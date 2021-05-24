Отправлено: - 10:33

yudjin:

Я не знаю в каком городе ты рос, наверное в ТобЫле...

Маркс: Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.

Маркс:

"1.4. Горячая вода, поступающая к потребителю, независимо от применяемой системы и способа обработки, должна отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая".

Цитата:Не было такого города Тобыл,а в Затобольске вода всегда была без хлорки,потому что поступает в сеть из подземных скважин,а не их засранного Тобола как в Кустанае.В детстве в ЗТБ мы действительно пили воду из крана,а вот у родственников в городе вода была с привкусом хлорки я это отлично помню,может быть они её и пили конечно,но я такую гадость не пил,от одного запаха воротило.Цитата:Цитата:Маркс вы сказали можно пить воду из батарей,а в пример приводите ГОСТ на воду горячую-это две большие разницы.Я видел что бывает в батареях после нескольких лет использования в центральных сетях,этот шлак даже руками без перчаток желательно не трогать ,а вы говорите пить...