Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 12:49
В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь. Читать новость
Ryanair -- ирландская компания! Если самолет реально сопровождали истребители Беларуси то это фактически открытый захват гражданского воздушного судна!Это каким животным нужно быть... чтобы такое чудить на глазах у всего мира...пареньку 26 лет.. Так поступить с пацаном, который вёл телеграмм канал и показывал, что вытворял усатый таракан в Беларуси?
Одна из фракций Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией - что за страна такая - ФРАКЦИЯ?) Да пусть хоть запризываются. Идиотов в Евросоюзе лет на 100 припасено))
Это один из источников был. Другие пишут: -"После инцидента с принудительной посадкой в Минске рейса Афины — Вильнюс восемь стран, в том числе США, Великобритания, Германия, потребовали запретить полеты над Белоруссией. Премьер Литвы заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство. По ее словам, запрет на использование аэропортов страны для полетов над Белоруссией вступит в силу 25 мая в 03:00." Так жесть уже информация о прекращении наземных сообщений. Так что последствия могут быть серьёзнее, чем кажется. Можно же было потребовать выдачи просто. Ну есть другие пути. В любом случае Беларусь, не в той позиции позволять себе подобное. И обернётся всё ещё ого го каким бумерангом. Хотя сам ход тоже считаю правильным. Но не в данной ситуации.
elektron: Премьер Литвы заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство
Премьер Литвы видела свою "страну" на карте или глобусе))) Не то что ВЕЛИКУЮ литву, но и всю прибалтику перепрыгнуть можно Кто обращает внимания на заявления "президентов" и "премьеров" этими "великих" государств Самолеты они не пропустят)))))
сайлау курманов: С батькой лучше не спорить, он иногда мне симпатичен только лишь по одной причине, у него нет олигархов грабителей страны, счета на офшорах и прочая лабуда. Возможно я ошибаюсь
Да вместо олигархов у него приближенные Главы МВД,КГБ и армии Олигархами их не называют но по факту они олигархиЦитата:
гражданин СССР: Страны Запада "либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других
США мировой жандарм Поэтому по праву сильного они и творят все что захотят А Лукашенко слабый который строит из себя сильного выглядывая из за плеч России В этом и глупость его По сути это ещё один плюс в копилку антироссийских санкций Теперь США может сказать своим гражданам Ребят ну вы чего? Ну какая демократическая Россия? Ну там в союзниках и друзьях чувак террорист почти Каддафи котрый самолёты сажает какие хочет, исламский Иран,отбитая северная Корея и явный тиран из Сирии
Ну не полком А отрядом ЧОНа И главная задача этого отряда была борьба с партизанами Тоесть каратели по современному Значит Аркадий там был видимо из самых самых жестоких Не зря же Гайдар в 30ые писал в дневнике "Мне стали часто снится люди убитые мною в детстве" а потом он совсем кукухой поехал кстати Цитата:
гражданин СССР: Да пусть хоть запризываются. Идиотов в Евросоюзе лет на 100 припасено))
abaika95: США мировой жандарм Поэтому по праву сильного они и творят все что захотят
То есть, я правильно, понимаю, что желая быть на него похожим? Принимая его ценности... Казакели тоже хочет быть мировым жандармом!? Вот так номер! А я то верил в святость и непредвзятость. Да, ты мне глаза открыл, Михалыч! Два вот с кого ты бкрешь пример!
Цитата:
abaika95: Да вместо олигархов у него приближенные Главы МВД,КГБ и армии Олигархами их не называют но по факту они олигарх
Слава вездессущему, в Казакели, все по-другому! Может ещё Америка будет перенимать наш передовой опыт! Учится у тебя как правильно печатать доллары. Цитата:
abaika95: Тоесть каратели по современному
Это ты про полицию? Или они не карают правонарушителей?
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