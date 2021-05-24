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≡ Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41581
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 12:49
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В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 20:19
#15
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Цитата:
гражданин СССР:
Например какие страны и авиакомпании?

Вот эти например.Цитата:
гражданин СССР:
Т.е америкосам всё дозволено?

Ну я этого не говорил, а по сути, да... Что дозволено Юпитеру ну и так далее... Вспомните Ирак, Югославию ну и тд. Конечно хотелось бы справедливости, но тут не до неё.Цитата:
гражданин СССР:
Ну пусть этот идиот подаст на Беларусь в суд

Ну я не совсем уверен, что идиот именно владелец авиакомпании. Ведь как говорил Задорнов. Вы не станете становиться нв четвереньки, если на вас тявкает моська?. Так и тут. Перебор.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
344
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 24.05.21 - 20:21
#16
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Ryanair -- ирландская компания! Если самолет реально сопровождали истребители Беларуси то это фактически открытый захват гражданского воздушного судна!Это каким животным нужно быть... чтобы такое чудить на глазах у всего мира...пареньку 26 лет.. Так поступить с пацаном, который вёл телеграмм канал и показывал, что вытворял усатый таракан в Беларуси?
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
119
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 20:33
#17
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То есть когда Украина силой возвратила самолет с Мартеросяном кстати Белавиа это было нормально. А здесь грамотно упаковали дурачка предателя.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
210
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 24.05.21 - 20:38
#18
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Цитата:
elektron:
Вот эти например

Одна из фракций Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией - что за страна такая - ФРАКЦИЯ?) Да пусть хоть запризываются. Идиотов в Евросоюзе лет на 100 припасено))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
210
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 24.05.21 - 20:42
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это каким животным нужно быть...

...Что бы писать такой бред :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так поступить с пацаном, который вёл телеграмм канал

...И призывал к массовым беспорядкам, вооруженному захвату власти и к расправе над работниками правопорядка и их семьямиЦитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
пареньку 26 лет

Гайдар в 15 лет полком командовал ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 21:13
#20
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Цитата:
гражданин СССР:
Одна из фракций Европарламента

Это один из источников был. Другие пишут:
-"После инцидента с принудительной посадкой в Минске рейса Афины — Вильнюс восемь стран, в том числе США, Великобритания, Германия, потребовали запретить полеты над Белоруссией. Премьер Литвы заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство. По ее словам, запрет на использование аэропортов страны для полетов над Белоруссией вступит в силу 25 мая в 03:00." Так жесть уже информация о прекращении наземных сообщений. Так что последствия могут быть серьёзнее, чем кажется. Можно же было потребовать выдачи просто. Ну есть другие пути. В любом случае Беларусь, не в той позиции позволять себе подобное. И обернётся всё ещё ого го каким бумерангом. Хотя сам ход тоже считаю правильным. Но не в данной ситуации.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
210
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 24.05.21 - 21:26
#21
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Цитата:
elektron:
Премьер Литвы заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство

Премьер Литвы видела свою "страну" на карте или глобусе))) Не то что ВЕЛИКУЮ литву, но и всю прибалтику перепрыгнуть можно :lol: Кто обращает внимания на заявления "президентов" и "премьеров" этими "великих" государств :lol: :lol: Самолеты они не пропустят)))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8026
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 22:03
#22
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Цитата:
сайлау курманов:
С батькой лучше не спорить, он иногда мне симпатичен только лишь по одной причине, у него нет олигархов грабителей страны, счета на офшорах и прочая лабуда. Возможно я ошибаюсь

Да вместо олигархов у него приближенные
Главы МВД,КГБ и армии
Олигархами их не называют но по факту они олигархиЦитата:
гражданин СССР:
Страны Запада "либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других

США мировой жандарм
Поэтому по праву сильного они и творят все что захотят
А Лукашенко слабый который строит из себя сильного выглядывая из за плеч России
В этом и глупость его
По сути это ещё один плюс в копилку антироссийских санкций
Теперь США может сказать своим гражданам
Ребят ну вы чего? Ну какая демократическая Россия? Ну там в союзниках и друзьях чувак террорист почти Каддафи котрый самолёты сажает какие хочет, исламский Иран,отбитая северная Корея и явный тиран из Сирии
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8026
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 22:08
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
Гайдар в 15 лет полком командовал

Ну не полком
А отрядом ЧОНа
И главная задача этого отряда была борьба с партизанами
Тоесть каратели по современному
Значит Аркадий там был видимо из самых самых жестоких
Не зря же Гайдар в 30ые писал в дневнике
"Мне стали часто снится люди убитые мною в детстве" а потом он совсем кукухой поехал кстати Цитата:
гражданин СССР:
Да пусть хоть запризываются. Идиотов в Евросоюзе лет на 100 припасено))

Шапками закидаем!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21912
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 22:13
#24
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Цитата:
abaika95:
Шапками закидаем

Научитесь, флаг носить,
на параде, для начала... :lol: ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1101
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 22:51
#25
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Батька, красавчег!
Технично опустил на землю следующего навального.
Теперь надо ждать истерики от псведолибералов, что он был отравлен новичком, но ....
Остальное читайте в следующих выпусках НГ!
:-o
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
л, что вытворял усатый таракан в Беларуси?

А в сравнении с Рязанью? А Златоустом?
Лучше-хуже!?
Я так понял, что и в Беларуси- бывнвали?
Это до набережной с боярышником, или после?
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1101
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 23:00
#26
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Цитата:
abaika95:
США мировой жандарм Поэтому по праву сильного они и творят все что захотят

То есть, я правильно, понимаю, что желая быть на него похожим? Принимая его ценности...
Казакели тоже хочет быть мировым жандармом!?
Вот так номер!
А я то верил в святость и непредвзятость.
Да, ты мне глаза открыл, Михалыч!
Два вот с кого ты бкрешь пример!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Да вместо олигархов у него приближенные Главы МВД,КГБ и армии Олигархами их не называют но по факту они олигарх

Слава вездессущему, в Казакели, все по-другому!
Может ещё Америка будет перенимать наш передовой опыт! Учится у тебя как правильно печатать доллары.
:-o Цитата:
abaika95:
Тоесть каратели по современному

Это ты про полицию?
Или они не карают правонарушителей?
:oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8026
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 25.05.21 - 09:53
#27
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Цитата:
drakon:
Научитесь, флаг носить, на параде, для начала..

Зачем?
Ваших трансгендеров в бундесвере это не спасет)
Цитата:
Coopidon:
То есть, я правильно, понимаю, что желая быть на него похожим? Принимая его ценности... Казакели тоже хочет быть мировым жандармом!? Вот так номер!

Ты опять из за юрты пишешь?
Цитата:
Coopidon:
Это ты про полицию?

Нет это про твоих друзей из батальона Азов и шуцманшафт
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2103
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 25.05.21 - 10:09
#28
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Цитата:
гражданин СССР:
Например какие страны и авиакомпании?

Эйр Астана рейсы на Минск отменила. Я подписана на рассылку новостей этой авиакомпании. Утром пришло сообщение об отмене рейсов в Минск.
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