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≡ Токаев подписал закон о выборах акимов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41581
Токаев подписал закон о выборах акимов
Отправлено: 25.05.21 - 09:19
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Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституционный закон "О выборах в Казахстане", предусматривающие введение выборов акимов и голосование против всех кандидатов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7429
Re: Токаев подписал закон о выборах акимов
Отправлено: 25.05.21 - 09:19
#1
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ну а баев областных когда выбирать народ начнет?
Хотя выборами это назвать сложно...
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
20
Re: Токаев подписал закон о выборах акимов
Отправлено: 25.05.21 - 09:52
#2
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городу Рудный по прежнему ничего не светит. Так как он не город районного значения. Сам носит название: "город Рудный Костанайского района".
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