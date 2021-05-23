drakon: Не понял, что Вы имеете в виду, написав что не знали, "немецкие - похоронщики, нашего района". Это где именно захоронение и когда сделано? Чье оно? Что памятник установлен немецкими похоронными командами Вермахта советским бойцам и именно во время войны - невозможно такое даже представить в принципе. Тем более, если оно именно в Германии и именно времен войны - какие тогда памятники, фронт...
Mr_negotive: так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
Цитата:
Mr_negotive: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион? Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт? Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции Не туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речь Как бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантам Цитата:
drakon: Можно? Фотки - выставить?...
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
abaika95: Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Статья об этом размещена на первоисточнике - КАЗИНФОРМ. Тут статью эту разместили совершенно с иными вопросами, не как изложение самого состоявшегося факта отдачи дани уважения французами советским солдатам, если внимательно посмотреть. Автор указал на вопросы, которые у него возникли (документы на немецком языке, дата смерти). Я и зарегистрировался тут на сайте, чтобы обсудить эти вопросы с разных точек зрения, а не для того, чтобы обсудить первоисточник и сам факт, о чем написал КАЗИНФОРМ. В этом ключе и излагал факты и мысли по поводу этих фактов. О чем? О том, что на территории Франции во время Второй мировой войны может быть всего лишь три вида захоронений с выходцами из СССР: 1 - непосредственно советским солдатам, воевавшим на стороне Свободной Франции (крестам на могилах в таком случае быть не полагалось, если захоронения и надгробия именно времен войны, а не значительно позже сделаны надгробия); 2 - погибшим в лагерях советским пленным, которых во Франции было не столь много (уничтожались значительно раньше, чем доставлены могли быть во Францию, и нацистская Германия не особо озадачивалась соблюдением прав военнопленных в виду их огромного количества и пленных с Востока доставлять во Францию было накладно, ближе у них были Аушвиц или тот же Дахау, чем Франция); 3 - захоронения солдат восточных легионов (из числа советских граждан, в большей части именно военнопленных), входивших в состав оккупационных сил нацистов во Франции.
Проще же говоря, Туркестанский легион тут при том, что именно солдатам, сражавшимся на стороне нацистов, непосредственно во время войны на захоронениях ставили кресты. Ну явно не в виде надгробных памятников и из мрамора. А советским воинам кресты ставить никак не полагалось. Так что тут какая-то переделка была. И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Так я против Всяких предателей выставлять) Цитата:
Mr_negotive: А советским воинам кресты ставить никак не полагалось.
Опять 25 Приказ Тимошенко знали во Франции? Цитата:
Mr_negotive: И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Тогда это не объективность а только подача выгодной вам позиции Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта а сколько русских и украинцев служило в РОА ? Чтобы вот так вот объективно всех упомянуть
abaika95: Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта
Об этом писал выше, что французские легионы участвовали в наступлении даже на ту же Москву. Но в любом случае - это за пределами обозначенной автором темы. Есть конкретный материал, касательно именно Франции - и в нем нигде не упоминалось про русских в РОА, про карательные батальоны и дивизии SS, укомплектованные русскими, украинцами, белорусами или прибалтами, лютовавшими на территории СССР похлеще порой, чем сами солдаты Вермахта. В иных случаях изуверствам таких коллаборационистов могли "позавидовать" дивизии SS, состоящие из арийцев. Это все было. И было такое, что не было именно всеобщей мобилизации на территории всего Советского Союза, так как имелся приказ верховного о запрещении призыва определенных народностей или лиц, проживающих в определенных местах, так как дезертирство или добровольный переход на сторону врага достигало среди определенных групп 90%. Но об этом всем можно было бы предметно поговорить, если бы касалось темы - освобождение казахстанцами Франции. Объективность как-то должна ограничиваться пределами обсуждаемого вопроса, так что увы, утверждая, что "казахстанцы" освобождали Францию, справедливо по отношению к той же Франции просто упомянуть, что эти же "казахстанцы" были в составе оккупационных войск Вермахта во Франции. Всего лишь! А то далекий от темы читатель КАЗИНФОРМ может подумать - и правда, освободители. А в то время не было ничего однозначного, ибо война, фарш.
Тогда это было общеизвестно. Тогда это было как белый день всем понятно, об этом свидетельствует множество источников. Это сейчас этим фактом с крестами на захоронениях, вернее тем, что этого делать было нельзя, можно удивить. Ну уж союзники знали, как полагается хоронить павших союзников. Тут же на фото материале из первоисточника видно, что явно кресты установлены не в период войны, а позже, думаю, даже значительно позже, возможно, облагорожено захоронение в годах 80-х, предполагаю. Такую дичь (именно тогда это именно так и выглядело бы) во время войны на захоронениях именно советстких солдат бы точно не сделали.
Abaika95 выше выкладывал ссылку на статью в Times.kz. Даже в ней было отчетливо видно, о чем тут идет речь в случае с захоронением и крестами. Там размещено фото захоронения без крестов, именно такое, как хоронили советских солдат. Как объяснить наличие крестов - единственный вариант, они появились значительно позже. Или, возможно, в некоторых случаях были воссоздан французами первоначальный вид захоронения с крестами, когда проводили облагораживание территорий захоронений (кресты на мусульманских захоронениях тоже присуствуют). Ну в таком случае, уж тогда не знаю, кто это делал и зачем... Ссылка abaika95 - ранее в обсуждении размещалась
Mr_negotive: А то далекий от темы читатель КАЗИНФОРМ может подумать - и правда, освободители
Вы пока не доказали обратного Все что вы сейчас тут приводите как объективность всего лишь риторика дабы вывести вывод что статья мягко говоря не о героях погибших кто в плену кто в боях а о обычных предателях Цитата:
Mr_negotive: Тогда это было общеизвестно
Ужас какой Серьезно? Приказ Тимошенко был известен от тихого океана до Японии? Цитата:
Mr_negotive: Тогда это было как белый день всем понятно, об этом свидетельствует множество источников
Тогда источники в студию Что во Франции знали о таком приказе Цитата:
Mr_negotive: Такую дичь
Выше форумчанин из Германии привел пример захоронения Так в чем же дичь? Цитата:
Coopidon: Мне интересно! Выставляй! А также "менказакпенов" поименно! А также где их потомки, пишущие на разных форумах.
Блин а вдруг там твоя фамилия появится ? Цитата:
Coopidon: Знали конечно! Как Марсельезу! Твои сомнение, этот как сомнения в правдивости Погремухи!
Ой ну в твоей то правдивости я сомневаюсь это точно Цитата:
Coopidon: Где тут смысл? Но ведь он должен быть! Ведь ты не можешь писать бессмысленные комментарии. Значит он есть! Но где!?
Понятно Аргументов у погремухи нет так и запишем А вот чихуахуа нашла бы.....
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать