Отправлено: - 01:06

Маркс:

Да будет Вам известно, что при проклятом совке можно было пить воду из батарей без вреда для здоровья.

Цитата:Это вы батенька совсем уже загнули,видимо майская жара сказывается.Воду для центральных систем отопления подготавливают,при этом используют различные химические реагенты.Впрочем читая некоторые ваши комментарии ,я не исключаю что вы её при СССР возможно и пили.