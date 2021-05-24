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"Сначала хлопок, а после - пламя" - Последствия пожара на полигоне ТБО под Рудным пытаются ликвидировать уже 3 дня
"Сначала хлопок, а после - пламя" - Последствия пожара на полигоне ТБО под Рудным пытаются ликвидировать уже 3 дня
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