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≡ "Сначала хлопок, а после - пламя" - Последствия пожара на полигоне ТБО под Рудным пытаются ликвидировать уже 3 дня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41580
"Сначала хлопок, а после - пламя" - Последствия пожара на полигоне ТБО под Рудным пытаются ликвидировать уже 3 дня
Отправлено: 24.05.21 - 23:58
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О пожаре на полигоне ТБО "НГ" сообщили сегодня, 24 мая, рудненские общественники. А местный "Экопатруль" на своей странице в Instagram опубликовал видеозаписи с горящими отходами. Пожар на полигоне начался ещё в субботу, 22 мая.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1101
Re: "Сначала хлопок, а после - пламя" - Последствия...
Отправлено: 24.05.21 - 23:58
#1
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Надо бы проверить где в это время были Боширов и Петров.
А заодно ВЧКашка с Погремухой.
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
:-o
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