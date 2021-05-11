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Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41580
Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 22:46
Набережная районе КЖБИ по ул. Гашека стала отличным местом отдыха для костанайцев и гостей города. Но семейная вечерняя прогулка по набережной омрачилось видами актов бессмысленного вандализма и халатности обслуживающей организации.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7427
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 22:46
Ой, бай, в ВЧКушке проснулся дар блоХера?
А что ты удивляешься? По безалаберности, убогости и разрухе наши набережные наверное уже перегнали рязанские, воронежские и златоустские.
А что ты удивляешься? По безалаберности, убогости и разрухе наши набережные наверное уже перегнали рязанские, воронежские и златоустские.
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:00
Цитата:
Думаю, что -Аким.
Но вам здесь, не Рязань!
Здесь у нас везде порядок. Нечего поливать грязью Костанай, сидя в Златоусте.
Наведите сначала в России порядок.
Вот спросите хоть у ВЧКашки, как все плохо в России.
Так что сидите, радуйтесь, и -угомонитесь.
Цитата:
Действительно, непорядок!
Предлагаю первым делом сначала заколотить досками дверь квартиры ВЧКашки. Вторым делом, заложить кирпичом. А третьими залить бетоном...
Интересно, кто обслуживает парк на набережной в КЖБИ по ул. Гашека?
Думаю, что -Аким.
Но вам здесь, не Рязань!
Здесь у нас везде порядок. Нечего поливать грязью Костанай, сидя в Златоусте.
Наведите сначала в России порядок.
Вот спросите хоть у ВЧКашки, как все плохо в России.
Так что сидите, радуйтесь, и -угомонитесь.
Цитата:
Двери какого-то здания были настежь были открыты
Действительно, непорядок!
Предлагаю первым делом сначала заколотить досками дверь квартиры ВЧКашки. Вторым делом, заложить кирпичом. А третьими залить бетоном...
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:09
Цитата:
Ага!
Знаем!
Вечерние -семейные прогулки. После которых остаются акты вандализма, сорванные двери и пустые пузырьки от боярышника.
Нужно проверить ВЧКашку на полиграфе. Потому что вор- первым кричит- лови вора. А на воре, как известно и шапка горит.
Это народные приметы.
А народ, врать не станет!
Но семейная вечерняя прогулка по набережной омрачилось
Ага!
Знаем!
Вечерние -семейные прогулки. После которых остаются акты вандализма, сорванные двери и пустые пузырьки от боярышника.
Нужно проверить ВЧКашку на полиграфе. Потому что вор- первым кричит- лови вора. А на воре, как известно и шапка горит.
Это народные приметы.
А народ, врать не станет!
Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 11.05.21 - 23:21
Цитата:
Это я считаю клевета и ложь!
Где доказательства!?
У нас правовое государство. Где фотофиксация? Где показания двух потерпевших, ой прошу прощения, понятых.
У нас действует презумпция невиновности.
Нету фото нету дела!
Привлечь ВЧКашку за клевету на руководство и саботаж и отклонения от участия в субботниках.
Нужно каленым железом выживать недовольных нашим прижимом.
Если не нравится- никого не держим. Милости просим, собирайте чемодан - и Алга! Нах Фатерлянд в Фершампенуаз, я считаю...
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
Набережная районе КЖБИ по ул. Гашека стала отличным местом отдыха для костанайцев и гостей города.
Это я считаю клевета и ложь!
Где доказательства!?
У нас правовое государство. Где фотофиксация? Где показания двух потерпевших, ой прошу прощения, понятых.
У нас действует презумпция невиновности.
Нету фото нету дела!
Привлечь ВЧКашку за клевету на руководство и саботаж и отклонения от участия в субботниках.
Нужно каленым железом выживать недовольных нашим прижимом.
Если не нравится- никого не держим. Милости просим, собирайте чемодан - и Алга! Нах Фатерлянд в Фершампенуаз, я считаю...
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
a
(Только чтение)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11923
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 12.05.21 - 12:52
Брехня. не может такого быть у нас.
это только них. такое может быть.
ничем не подтверждено.
и не надо клеветать на наших людей,
что они вандалисты,
а акимат не работает.
у нас все хорошо,и все живут радостно.
правда ,как и везде, в семье не без урода,
некоторые злоупотребляют,а потом начинают
поливать грязью нашу прекрасную жизнь.
это только них. такое может быть.
ничем не подтверждено.
и не надо клеветать на наших людей,
что они вандалисты,
а акимат не работает.
у нас все хорошо,и все живут радостно.
правда ,как и везде, в семье не без урода,
некоторые злоупотребляют,а потом начинают
поливать грязью нашу прекрасную жизнь.
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 13.05.21 - 22:54
Цитата:
[img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e73fc43928a9026540ba8ea85cc73739&n=13[/img]
alex_60:
в семье не без урода, некоторые злоупотребляют,а потом начинают
в семье не без урода, некоторые злоупотребляют,а потом начинают
[img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e73fc43928a9026540ba8ea85cc73739&n=13[/img]
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 14.05.21 - 22:11
Как точно подметил автор
Цитата:
Как приятно что автор сам себе на себя собой недоволен. В таком разе ему бы промолчать, чем глупо и недовольно комментировать...
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: а вокруг одни критики и никчёмные блогеры, кривые руки которых заняты фотоаппаратами, да написанием глупых и недовольных комментариев по любому поводу.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:32] [Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:33]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:32] [Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 14.05.2021 - 18:33]
Как приятно что автор сам себе на себя собой недоволен. В таком разе ему бы промолчать, чем глупо и недовольно комментировать...
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 23.05.21 - 23:26
Хочется узнать у автора репортажа.
Запретили употреблять боярышник по время вечерне-семейных прогулок по набережной?
Есть эхфект от публикации?
Запретили употреблять боярышник по время вечерне-семейных прогулок по набережной?
Есть эхфект от публикации?
Re: Кто обслуживает набережную в районе КЖБИ по ул. Гашека?
Отправлено: 24.05.21 - 23:47
Автор, если не реагирует и не отвечает на вопросы.
Может новость- вра... фейк, т.е. неправда!?
Чем закончилась уборка боярышника во время вечерних прогулках при луне?
Может новость- вра... фейк, т.е. неправда!?
Чем закончилась уборка боярышника во время вечерних прогулках при луне?
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