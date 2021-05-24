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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 07:53
#2806
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Цитата:
Victor Yang:
Ну это уже переступание черты. Сейчас этот ролик как оскорбление, есть картинки неоднозначные.

Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться :lol:




https://youtu.be/03hTqgog8Oo
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13985
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 08:48
#2807
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Цитата:
maxsaf:
видосик

Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 11:46
#2808
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Цитата:
Victor Yang:
Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.

Не важно - флаг то настоящий
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:06
#2809
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Цитата:
Coopidon:
Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.

Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Столько тяфканья а вроде от взрослого человека))
Придется кости опять заготовить Цитата:
Victor Yang:
Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.

Ну некому предъявить магазину
Активистов нет
Духовный подражатель куата погрумаха купидонша только коменты писать храбрая
А как слышит про казахов сразу чемодан ищет и вокзал
Хотя там и по дизайну шрифт разный
Тоже нарушение)
Цитата:
Coopidon:
А этот первый кадр видео, если ещё челку и усики, то вышитый Погремушкин фюрер

На твоего Путина не похож вроде
Хотя он не фюрер а дуче и вор
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции НГ)
Цитата:
Victor Yang:
Ну и нужен тут некий активист (или не один), который хотя бы напишет жалобу в электронную приёмную прокуратуры или КНБ. А лучше - с освещением в СМИ.

Был божко да посадили
Эх такого активиста проспали
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:10
#2810
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Цитата:
maxsaf:
Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться

Так где собаки то твои? И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
У тебя такие же?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:29
#2811
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Цитата:
Victor Yang:
якобы это не военные, а студенты обычные.

В "доблестной" армии, флаг уже,
нести - некому?... :-o
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 17:31
#2812
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Ну..
Привет всем..
Я новенький..
Почти..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13985
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 19:12
#2813
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Цитата:
111:
Ну.. Привет всем.. Я новенький.. Почти..

Марик?!?!?!
Как дела? Как ребенок?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 20:17
#2814
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Цитата:
Victor Yang:
Марик?!?!?! Как дела? Как ребенок?

Вот он с супругой, голубей кормят.
Хотя я бы их сам сожрал, кризис, короновирус, а они такие жирные..

//

[Исправлено: Iney, 24.05.2021 - 21:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 20:59
#2815
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Цитата:
abaika95:
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))

Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:02
#2816
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Цитата:
abaika95:
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)



Переживаешь за меня горемычную? ;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2384
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:04
#2817
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Цитата:
Victor Yang:
Как дела? Как ребенок?


Вот тоже недавно вспоминала, как там растёт его дитя
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1642
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:19
#2818
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А, фото уже нельзя выкладывать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:56
#2819
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Цитата:
maxsaf:
Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю

Ооо ну тут тяжёлый случай))Цитата:
таноми52:
Переживаешь за меня горемычную?

Да вот вспомнил к слову)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1101
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 23:24
#2820
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Цитата:
abaika95:
А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)

И ещё ипонский городовой и оперный театр. Поплачешь?
Цитата:
abaika95:
Столько тяфканья а вроде от взрослого человека)) Придется кости опять заготовить

Ты кинолог чтоле? Иначе откуда такие специальные познания?
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