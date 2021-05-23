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Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
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Я робот(Пользователи)
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Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 23.05.21 - 19:27
В последнее время часто говорят, что на западе плохо знают историю Второй мировой войны и часто трактуют её не в пользу СССР. При этом считается, что вот мы-то точно знаем как было.
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Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 14:50
Цитата:
Вот не знали, немкцкие - похоронщики, нашего района,
Приказа, НО СССР Тимошенко.Похоронили с крестами...
Mr_negotive:
Советским солдатам не полагалось устанавливать на местах их захоронения кресты - Приказ Наркома обороны СССР Тимошенко (№138 от 15.03.1941г.)
Советским солдатам не полагалось устанавливать на местах их захоронения кресты - Приказ Наркома обороны СССР Тимошенко (№138 от 15.03.1941г.)
Вот не знали, немкцкие - похоронщики, нашего района,
Приказа, НО СССР Тимошенко.Похоронили с крестами...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:12
drakon:
Не понял, что Вы имеете в виду, написав что не знали, "немецкие - похоронщики, нашего района". Это где именно захоронение и когда сделано? Чье оно? Что памятник установлен немецкими похоронными командами Вермахта советским бойцам и именно во время войны - невозможно такое даже представить в принципе. Тем более, если оно именно в Германии и именно времен войны - какие тогда памятники, фронт...
Не понял, что Вы имеете в виду, написав что не знали, "немецкие - похоронщики, нашего района". Это где именно захоронение и когда сделано? Чье оно? Что памятник установлен немецкими похоронными командами Вермахта советским бойцам и именно во время войны - невозможно такое даже представить в принципе. Тем более, если оно именно в Германии и именно времен войны - какие тогда памятники, фронт...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:19
Цитата:
Цитата:
Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион?
Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт?
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Не туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речь
Как бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантам
Цитата:
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Mr_negotive:
так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
Цитата:
Mr_negotive:
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион?
Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт?
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Не туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речь
Как бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантам
Цитата:
drakon:
Можно? Фотки - выставить?...
Можно? Фотки - выставить?...
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:24
Цитата:
Давай, выставляй.Я не против...
abaika95:
состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Давай, выставляй.Я не против...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 16:06
Цитата:
Статья об этом размещена на первоисточнике - КАЗИНФОРМ.
Тут статью эту разместили совершенно с иными вопросами, не как изложение самого состоявшегося факта отдачи дани уважения французами советским солдатам, если внимательно посмотреть. Автор указал на вопросы, которые у него возникли (документы на немецком языке, дата смерти).
Я и зарегистрировался тут на сайте, чтобы обсудить эти вопросы с разных точек зрения, а не для того, чтобы обсудить первоисточник и сам факт, о чем написал КАЗИНФОРМ.
В этом ключе и излагал факты и мысли по поводу этих фактов.
О чем? О том, что на территории Франции во время Второй мировой войны может быть всего лишь три вида захоронений с выходцами из СССР: 1 - непосредственно советским солдатам, воевавшим на стороне Свободной Франции (крестам на могилах в таком случае быть не полагалось, если захоронения и надгробия именно времен войны, а не значительно позже сделаны надгробия); 2 - погибшим в лагерях советским пленным, которых во Франции было не столь много (уничтожались значительно раньше, чем доставлены могли быть во Францию, и нацистская Германия не особо озадачивалась соблюдением прав военнопленных в виду их огромного количества и пленных с Востока доставлять во Францию было накладно, ближе у них были Аушвиц или тот же Дахау, чем Франция); 3 - захоронения солдат восточных легионов (из числа советских граждан, в большей части именно военнопленных), входивших в состав оккупационных сил нацистов во Франции.
abaika95:
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Статья об этом размещена на первоисточнике - КАЗИНФОРМ.
Тут статью эту разместили совершенно с иными вопросами, не как изложение самого состоявшегося факта отдачи дани уважения французами советским солдатам, если внимательно посмотреть. Автор указал на вопросы, которые у него возникли (документы на немецком языке, дата смерти).
Я и зарегистрировался тут на сайте, чтобы обсудить эти вопросы с разных точек зрения, а не для того, чтобы обсудить первоисточник и сам факт, о чем написал КАЗИНФОРМ.
В этом ключе и излагал факты и мысли по поводу этих фактов.
О чем? О том, что на территории Франции во время Второй мировой войны может быть всего лишь три вида захоронений с выходцами из СССР: 1 - непосредственно советским солдатам, воевавшим на стороне Свободной Франции (крестам на могилах в таком случае быть не полагалось, если захоронения и надгробия именно времен войны, а не значительно позже сделаны надгробия); 2 - погибшим в лагерях советским пленным, которых во Франции было не столь много (уничтожались значительно раньше, чем доставлены могли быть во Францию, и нацистская Германия не особо озадачивалась соблюдением прав военнопленных в виду их огромного количества и пленных с Востока доставлять во Францию было накладно, ближе у них были Аушвиц или тот же Дахау, чем Франция); 3 - захоронения солдат восточных легионов (из числа советских граждан, в большей части именно военнопленных), входивших в состав оккупационных сил нацистов во Франции.
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 16:34
Проще же говоря, Туркестанский легион тут при том, что именно солдатам, сражавшимся на стороне нацистов, непосредственно во время войны на захоронениях ставили кресты. Ну явно не в виде надгробных памятников и из мрамора. А советским воинам кресты ставить никак не полагалось. Так что тут какая-то переделка была. И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 18:04
Цитата:
Так я против
Всяких предателей выставлять)
Цитата:
Опять 25
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Цитата:
Тогда это не объективность а только подача выгодной вам позиции
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта а сколько русских и украинцев служило в РОА ? Чтобы вот так вот объективно всех упомянуть
drakon:
Давай, выставляй.Я не против...
Давай, выставляй.Я не против...
Так я против
Всяких предателей выставлять)
Цитата:
Mr_negotive:
А советским воинам кресты ставить никак не полагалось.
А советским воинам кресты ставить никак не полагалось.
Опять 25
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Цитата:
Mr_negotive:
И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Тогда это не объективность а только подача выгодной вам позиции
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта а сколько русских и украинцев служило в РОА ? Чтобы вот так вот объективно всех упомянуть
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 21:03
Цитата:
Об этом писал выше, что французские легионы участвовали в наступлении даже на ту же Москву. Но в любом случае - это за пределами обозначенной автором темы. Есть конкретный материал, касательно именно Франции - и в нем нигде не упоминалось про русских в РОА, про карательные батальоны и дивизии SS, укомплектованные русскими, украинцами, белорусами или прибалтами, лютовавшими на территории СССР похлеще порой, чем сами солдаты Вермахта. В иных случаях изуверствам таких коллаборационистов могли "позавидовать" дивизии SS, состоящие из арийцев. Это все было. И было такое, что не было именно всеобщей мобилизации на территории всего Советского Союза, так как имелся приказ верховного о запрещении призыва определенных народностей или лиц, проживающих в определенных местах, так как дезертирство или добровольный переход на сторону врага достигало среди определенных групп 90%. Но об этом всем можно было бы предметно поговорить, если бы касалось темы - освобождение казахстанцами Франции. Объективность как-то должна ограничиваться пределами обсуждаемого вопроса, так что увы, утверждая, что "казахстанцы" освобождали Францию, справедливо по отношению к той же Франции просто упомянуть, что эти же "казахстанцы" были в составе оккупационных войск Вермахта во Франции. Всего лишь! А то далекий от темы читатель КАЗИНФОРМ может подумать - и правда, освободители. А в то время не было ничего однозначного, ибо война, фарш.
abaika95:
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта
Об этом писал выше, что французские легионы участвовали в наступлении даже на ту же Москву. Но в любом случае - это за пределами обозначенной автором темы. Есть конкретный материал, касательно именно Франции - и в нем нигде не упоминалось про русских в РОА, про карательные батальоны и дивизии SS, укомплектованные русскими, украинцами, белорусами или прибалтами, лютовавшими на территории СССР похлеще порой, чем сами солдаты Вермахта. В иных случаях изуверствам таких коллаборационистов могли "позавидовать" дивизии SS, состоящие из арийцев. Это все было. И было такое, что не было именно всеобщей мобилизации на территории всего Советского Союза, так как имелся приказ верховного о запрещении призыва определенных народностей или лиц, проживающих в определенных местах, так как дезертирство или добровольный переход на сторону врага достигало среди определенных групп 90%. Но об этом всем можно было бы предметно поговорить, если бы касалось темы - освобождение казахстанцами Франции. Объективность как-то должна ограничиваться пределами обсуждаемого вопроса, так что увы, утверждая, что "казахстанцы" освобождали Францию, справедливо по отношению к той же Франции просто упомянуть, что эти же "казахстанцы" были в составе оккупационных войск Вермахта во Франции. Всего лишь! А то далекий от темы читатель КАЗИНФОРМ может подумать - и правда, освободители. А в то время не было ничего однозначного, ибо война, фарш.
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 21:14
Цитата:
Тогда это было общеизвестно. Тогда это было как белый день всем понятно, об этом свидетельствует множество источников. Это сейчас этим фактом с крестами на захоронениях, вернее тем, что этого делать было нельзя, можно удивить. Ну уж союзники знали, как полагается хоронить павших союзников. Тут же на фото материале из первоисточника видно, что явно кресты установлены не в период войны, а позже, думаю, даже значительно позже, возможно, облагорожено захоронение в годах 80-х, предполагаю. Такую дичь (именно тогда это именно так и выглядело бы) во время войны на захоронениях именно советстких солдат бы точно не сделали.
abaika95:
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Тогда это было общеизвестно. Тогда это было как белый день всем понятно, об этом свидетельствует множество источников. Это сейчас этим фактом с крестами на захоронениях, вернее тем, что этого делать было нельзя, можно удивить. Ну уж союзники знали, как полагается хоронить павших союзников. Тут же на фото материале из первоисточника видно, что явно кресты установлены не в период войны, а позже, думаю, даже значительно позже, возможно, облагорожено захоронение в годах 80-х, предполагаю. Такую дичь (именно тогда это именно так и выглядело бы) во время войны на захоронениях именно советстких солдат бы точно не сделали.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 23:08
Цитата:
Мне интересно!
Выставляй!
А также "менказакпенов" поименно! А также где их потомки, пишущие на разных форумах.
Цитата:
Знали конечно! Как Марсельезу!
Твои сомнение, этот как сомнения в правдивости Погремухи!
abaika95:
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Мне интересно!
Выставляй!
А также "менказакпенов" поименно! А также где их потомки, пишущие на разных форумах.
Цитата:
abaika95:
Опять 25 Приказ Тимошенко знали во Франции?
Опять 25 Приказ Тимошенко знали во Франции?
Знали конечно! Как Марсельезу!
Твои сомнение, этот как сомнения в правдивости Погремухи!
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 23:12
Цитата:
Где тут смысл?
Но ведь он должен быть!
Ведь ты не можешь писать бессмысленные комментарии.
Значит он есть!
Но где!?
abaika95:
Что не так? На Украине голодомор был и в Поволжье но и украинцы и волжане воевали в ВОВ или все предателями стали от обиды?
Что не так? На Украине голодомор был и в Поволжье но и украинцы и волжане воевали в ВОВ или все предателями стали от обиды?
Где тут смысл?
Но ведь он должен быть!
Ведь ты не можешь писать бессмысленные комментарии.
Значит он есть!
Но где!?
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