Отправлено: - 22:03

сайлау курманов:

С батькой лучше не спорить, он иногда мне симпатичен только лишь по одной причине, у него нет олигархов грабителей страны, счета на офшорах и прочая лабуда. Возможно я ошибаюсь

гражданин СССР:

Страны Запада "либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других

Цитата:Да вместо олигархов у него приближенныеГлавы МВД,КГБ и армииОлигархами их не называют но по факту они олигархиЦитата:США мировой жандармПоэтому по праву сильного они и творят все что захотятА Лукашенко слабый который строит из себя сильного выглядывая из за плеч РоссииВ этом и глупость егоПо сути это ещё один плюс в копилку антироссийских санкцийТеперь США может сказать своим гражданамРебят ну вы чего? Ну какая демократическая Россия? Ну там в союзниках и друзьях чувак террорист почти Каддафи котрый самолёты сажает какие хочет, исламский Иран,отбитая северная Корея и явный тиран из Сирии