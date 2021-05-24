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От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41579
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:12
Сегодня, 24 мая, примерно в 9.25, в селе Новое Сарыколького район был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей в доме, где она проживала. Подробности раскрытия этого преступления сообщили в ДП Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4654
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:12
В стиле американских боевиков. А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:21
Цитата:
А зачем, оборона и защита собственной, в том числе и жизни других, превыше всего. Да и зачем? Отсидит, выйдет и опять убивать пойдёт. Таких истреблять нужно.
сайлау курманов:
А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож
А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож
А зачем, оборона и защита собственной, в том числе и жизни других, превыше всего. Да и зачем? Отсидит, выйдет и опять убивать пойдёт. Таких истреблять нужно.
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:25
Цитата:
Да ещё пару убийств, можно, на
него - свалить...
elektron:
Таких истреблять нужно.
Таких истреблять нужно.
Да ещё пару убийств, можно, на
него - свалить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6958
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:26
Было бы кому о детях позаботиться, вот что намного важнее того, почему применили полицейские оружие или нет. Детей сволочь без матери оставил.
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:27
Цитата:
Каких - других?...
elektron:
в том числе и жизни других
в том числе и жизни других
Каких - других?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:30
Цитата:
Статью не читаем?
цитата: - ""Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался", - сообщили в ДП."
drakon:
Каких - других?...
Каких - других?...
Статью не читаем?
цитата: - ""Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался", - сообщили в ДП."
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:35
Цитата:
По факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка.
Оружие применено - неправомерно. Мильцанеров должно быть минимум - трое.
Дневное время. Это вам не котят из-под крыльца - вытаскивать. Да?...
По факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка.
Оружие применено - неправомерно. Мильцанеров должно быть минимум - трое.
Дневное время. Это вам не котят из-под крыльца - вытаскивать. Да?...
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:42
Цитата:
Откуда, там гражданское лицо? Подозоеваемый был - окружён.
Трое не смргли с ним - справиться?...
elektron:
Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских,
Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских,
Откуда, там гражданское лицо? Подозоеваемый был - окружён.
Трое не смргли с ним - справиться?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:46
Цитата:
Виктор, рекомендую просто прочесть статью. цитата:-"Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник."
drakon:
Откуда, там гражданское лицо?
Откуда, там гражданское лицо?
Виктор, рекомендую просто прочесть статью. цитата:-"Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 622
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:48
да они просто обос..лись..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:52
Цитата:
Я был бы поаккуратнее с выражениями.
цитата: - "При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение."
electro:
да они просто обос..лись..
да они просто обос..лись..
Я был бы поаккуратнее с выражениями.
цитата: - "При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение."
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8021
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:54
Цитата:
А че с ним кулачные бои устраивать?
Пристрелили и пристрелили Цитата:
Да и убили
Смотри не пугай лишний раз полицию
А то жизнь полицейского дороже чем жизнь хулигана
Так всегда было
drakon:
Трое не смргли с ним - справиться?..
Трое не смргли с ним - справиться?..
А че с ним кулачные бои устраивать?
Пристрелили и пристрелили Цитата:
electro:
да они просто обос..лись..
да они просто обос..лись..
Да и убили
Смотри не пугай лишний раз полицию
А то жизнь полицейского дороже чем жизнь хулигана
Так всегда было
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 22:00
Цитата:
Они, что, Боевое Самбо - не знают?...
abaika95:
А че с ним кулачные бои устраивать?
А че с ним кулачные бои устраивать?
Они, что, Боевое Самбо - не знают?...
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