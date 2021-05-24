Отправлено: - 21:21

сайлау курманов:

А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож

Цитата:А зачем, оборона и защита собственной, в том числе и жизни других, превыше всего. Да и зачем? Отсидит, выйдет и опять убивать пойдёт. Таких истреблять нужно.