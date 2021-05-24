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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 07:53
Цитата:
Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться
https://youtu.be/03hTqgog8Oo
Victor Yang:
Ну это уже переступание черты. Сейчас этот ролик как оскорбление, есть картинки неоднозначные.
Ну это уже переступание черты. Сейчас этот ролик как оскорбление, есть картинки неоднозначные.
Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 08:48
Цитата:
Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.
maxsaf:
видосик
видосик
Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 11:46
Цитата:
Не важно - флаг то настоящий
Victor Yang:
Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.
Мин обороны открестилось от этих людей в форме - якобы это не военные, а студенты обычные.
Не важно - флаг то настоящий
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:06
Цитата:
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Столько тяфканья а вроде от взрослого человека))
Придется кости опять заготовить Цитата:
Ну некому предъявить магазину
Активистов нет
Духовный подражатель куата погрумаха купидонша только коменты писать храбрая
А как слышит про казахов сразу чемодан ищет и вокзал
Хотя там и по дизайну шрифт разный
Тоже нарушение)
Цитата:
На твоего Путина не похож вроде
Хотя он не фюрер а дуче и вор
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции НГ)
Цитата:
Был божко да посадили
Эх такого активиста проспали
Coopidon:
Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.
Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Столько тяфканья а вроде от взрослого человека))
Придется кости опять заготовить Цитата:
Victor Yang:
Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Ну некому предъявить магазину
Активистов нет
Духовный подражатель куата погрумаха купидонша только коменты писать храбрая
А как слышит про казахов сразу чемодан ищет и вокзал
Хотя там и по дизайну шрифт разный
Тоже нарушение)
Цитата:
Coopidon:
А этот первый кадр видео, если ещё челку и усики, то вышитый Погремушкин фюрер
А этот первый кадр видео, если ещё челку и усики, то вышитый Погремушкин фюрер
На твоего Путина не похож вроде
Хотя он не фюрер а дуче и вор
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции НГ)
Цитата:
Victor Yang:
Ну и нужен тут некий активист (или не один), который хотя бы напишет жалобу в электронную приёмную прокуратуры или КНБ. А лучше - с освещением в СМИ.
Ну и нужен тут некий активист (или не один), который хотя бы напишет жалобу в электронную приёмную прокуратуры или КНБ. А лучше - с освещением в СМИ.
Был божко да посадили
Эх такого активиста проспали
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:10
Цитата:
Так где собаки то твои? И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
У тебя такие же?
maxsaf:
Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться
Для Куата - видосик. Пока он собак учит говорить, я учу флаг носить. Так вот у моей собаки уже намного лучше стало получаться
Так где собаки то твои? И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
У тебя такие же?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21911
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 16:29
Цитата:
В "доблестной" армии, флаг уже,
нести - некому?...
Victor Yang:
якобы это не военные, а студенты обычные.
якобы это не военные, а студенты обычные.
В "доблестной" армии, флаг уже,
нести - некому?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 17:31
Ну..
Привет всем..
Я новенький..
Почти..
Привет всем..
Я новенький..
Почти..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 19:12
Цитата:
Марик?!?!?!
Как дела? Как ребенок?
111:
Ну.. Привет всем.. Я новенький.. Почти..
Ну.. Привет всем.. Я новенький.. Почти..
Марик?!?!?!
Как дела? Как ребенок?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 20:17
Цитата:
Вот он с супругой, голубей кормят.
Хотя я бы их сам сожрал, кризис, короновирус, а они такие жирные..
//
[Исправлено: Iney, 24.05.2021 - 21:12]
Victor Yang:
Марик?!?!?! Как дела? Как ребенок?
Марик?!?!?! Как дела? Как ребенок?
Вот он с супругой, голубей кормят.
Хотя я бы их сам сожрал, кризис, короновирус, а они такие жирные..
//
[Исправлено: Iney, 24.05.2021 - 21:12]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 20:59
Цитата:
Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю
abaika95:
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
И да Куат называет собаками людей кто понимает язык но ответить на нем не может))
Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:02
Цитата:
Переживаешь за меня горемычную?
abaika95:
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Переживаешь за меня горемычную?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:04
Цитата:
Вот тоже недавно вспоминала, как там растёт его дитя
Victor Yang:
Как дела? Как ребенок?
Как дела? Как ребенок?
Вот тоже недавно вспоминала, как там растёт его дитя
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:19
А, фото уже нельзя выкладывать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.05.21 - 21:56
Цитата:
Ооо ну тут тяжёлый случай))Цитата:
Да вот вспомнил к слову)
maxsaf:
Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю
Меня он так не назовет. Я совсем не понимаю
Ооо ну тут тяжёлый случай))Цитата:
таноми52:
Переживаешь за меня горемычную?
Переживаешь за меня горемычную?
Да вот вспомнил к слову)
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