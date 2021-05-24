Отправлено: - 16:06

Coopidon:

Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.

Victor Yang:

Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.

Coopidon:

А этот первый кадр видео, если ещё челку и усики, то вышитый Погремушкин фюрер

Victor Yang:

Ну и нужен тут некий активист (или не один), который хотя бы напишет жалобу в электронную приёмную прокуратуры или КНБ. А лучше - с освещением в СМИ.

Цитата:Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)Столько тяфканья а вроде от взрослого человека))Придется кости опять заготовить Цитата:Ну некому предъявить магазинуАктивистов нетДуховный подражатель куата погрумаха купидонша только коменты писать храбраяА как слышит про казахов сразу чемодан ищет и вокзалХотя там и по дизайну шрифт разныйТоже нарушение)Цитата:На твоего Путина не похож вродеХотя он не фюрер а дуче и вор(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции НГ)Цитата:Был божко да посадилиЭх такого активиста проспали