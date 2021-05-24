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≡ От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41579
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:12
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Сегодня, 24 мая, примерно в 9.25, в селе Новое Сарыколького район был обнаружен труп 31-летней женщины. Тело обнаружила мать погибшей в доме, где она проживала. Подробности раскрытия этого преступления сообщили в ДП Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4654
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:12
#1
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В стиле американских боевиков. А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:21
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
А не судьба выстрелить в ноги или в руки которым держал нож

А зачем, оборона и защита собственной, в том числе и жизни других, превыше всего. Да и зачем? Отсидит, выйдет и опять убивать пойдёт. Таких истреблять нужно.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21911
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:25
#3
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Цитата:
elektron:
Таких истреблять нужно.

Да ещё пару убийств, можно, на
него - свалить... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:26
#4
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Было бы кому о детях позаботиться, вот что намного важнее того, почему применили полицейские оружие или нет. Детей сволочь без матери оставил.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21911
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:27
#5
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Цитата:
elektron:
в том числе и жизни других

Каких - других?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:30
#6
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Цитата:
drakon:
Каких - других?...

Статью не читаем? :-x
цитата: - ""Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом. Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских, при задержании применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался", - сообщили в ДП."
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21911
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:35
#7
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Цитата:

По факту правомерности применения табельного оружия проводится проверка.

Оружие применено - неправомерно. Мильцанеров должно быть минимум - трое.
Дневное время. Это вам не котят из-под крыльца - вытаскивать. Да?... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21911
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:42
#8
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Цитата:
elektron:
Учитывая угрозу жизни и здоровью гражданского лица и полицейских,

Откуда, там гражданское лицо? Подозоеваемый был - окружён.
Трое не смргли с ним - справиться?... :lol: :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:46
#9
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Цитата:
drakon:
Откуда, там гражданское лицо?

Виктор, рекомендую просто прочесть статью. цитата:-"Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник."
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
622
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 21:48
#10
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да они просто обос..лись..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6958
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:52
#11
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Цитата:
electro:
да они просто обос..лись..

Я был бы поаккуратнее с выражениями.
цитата: - "При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение."
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8021
Re: От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого...
Отправлено: 24.05.21 - 21:54
#12
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Цитата:
drakon:
Трое не смргли с ним - справиться?..

А че с ним кулачные бои устраивать?
Пристрелили и пристрелили Цитата:
electro:
да они просто обос..лись..

Да и убили
Смотри не пугай лишний раз полицию
А то жизнь полицейского дороже чем жизнь хулигана
Так всегда было
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21911
От ранения скончался - Оружие при задержании подозреваемого в убийстве применили полицейские в Костанайской области
Отправлено: 24.05.21 - 22:00
#13
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Цитата:
abaika95:
А че с ним кулачные бои устраивать?

Они, что, Боевое Самбо - не знают?... :lol: ;-)
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