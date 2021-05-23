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Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
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Я робот(Пользователи)
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- 41577
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 23.05.21 - 19:27
В последнее время часто говорят, что на западе плохо знают историю Второй мировой войны и часто трактуют её не в пользу СССР. При этом считается, что вот мы-то точно знаем как было.
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Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 14:50
Цитата:
Вот не знали, немкцкие - похоронщики, нашего района,
Приказа, НО СССР Тимошенко.Похоронили с крестами...
Mr_negotive:
Советским солдатам не полагалось устанавливать на местах их захоронения кресты - Приказ Наркома обороны СССР Тимошенко (№138 от 15.03.1941г.)
Советским солдатам не полагалось устанавливать на местах их захоронения кресты - Приказ Наркома обороны СССР Тимошенко (№138 от 15.03.1941г.)
Вот не знали, немкцкие - похоронщики, нашего района,
Приказа, НО СССР Тимошенко.Похоронили с крестами...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:12
drakon:
Не понял, что Вы имеете в виду, написав что не знали, "немецкие - похоронщики, нашего района". Это где именно захоронение и когда сделано? Чье оно? Что памятник установлен немецкими похоронными командами Вермахта советским бойцам и именно во время войны - невозможно такое даже представить в принципе. Тем более, если оно именно в Германии и именно времен войны - какие тогда памятники, фронт...
Не понял, что Вы имеете в виду, написав что не знали, "немецкие - похоронщики, нашего района". Это где именно захоронение и когда сделано? Чье оно? Что памятник установлен немецкими похоронными командами Вермахта советским бойцам и именно во время войны - невозможно такое даже представить в принципе. Тем более, если оно именно в Германии и именно времен войны - какие тогда памятники, фронт...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:19
Цитата:
Цитата:
Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион?
Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт?
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Не туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речь
Как бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантам
Цитата:
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Mr_negotive:
так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
Цитата:
Mr_negotive:
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион?
Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт?
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Не туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речь
Как бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантам
Цитата:
drakon:
Можно? Фотки - выставить?...
Можно? Фотки - выставить?...
Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 15:24
Цитата:
Давай, выставляй.Я не против...
abaika95:
состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?
Давай, выставляй.Я не против...
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 16:06
Цитата:
Статья об этом размещена на первоисточнике - КАЗИНФОРМ.
Тут статью эту разместили совершенно с иными вопросами, не как изложение самого состоявшегося факта отдачи дани уважения французами советским солдатам, если внимательно посмотреть. Автор указал на вопросы, которые у него возникли (документы на немецком языке, дата смерти).
Я и зарегистрировался тут на сайте, чтобы обсудить эти вопросы с разных точек зрения, а не для того, чтобы обсудить первоисточник и сам факт, о чем написал КАЗИНФОРМ.
В этом ключе и излагал факты и мысли по поводу этих фактов.
О чем? О том, что на территории Франции во время Второй мировой войны может быть всего лишь три вида захоронений с выходцами из СССР: 1 - непосредственно советским солдатам, воевавшим на стороне Свободной Франции (крестам на могилах в таком случае быть не полагалось, если захоронения и надгробия именно времен войны, а не значительно позже сделаны надгробия); 2 - погибшим в лагерях советским пленным, которых во Франции было не столь много (уничтожались значительно раньше, чем доставлены могли быть во Францию, и нацистская Германия не особо озадачивалась соблюдением прав военнопленных в виду их огромного количества и пленных с Востока доставлять во Францию было накладно, ближе у них были Аушвиц или тот же Дахау, чем Франция); 3 - захоронения солдат восточных легионов (из числа советских граждан, в большей части именно военнопленных), входивших в состав оккупационных сил нацистов во Франции.
abaika95:
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории Франции
Статья об этом размещена на первоисточнике - КАЗИНФОРМ.
Тут статью эту разместили совершенно с иными вопросами, не как изложение самого состоявшегося факта отдачи дани уважения французами советским солдатам, если внимательно посмотреть. Автор указал на вопросы, которые у него возникли (документы на немецком языке, дата смерти).
Я и зарегистрировался тут на сайте, чтобы обсудить эти вопросы с разных точек зрения, а не для того, чтобы обсудить первоисточник и сам факт, о чем написал КАЗИНФОРМ.
В этом ключе и излагал факты и мысли по поводу этих фактов.
О чем? О том, что на территории Франции во время Второй мировой войны может быть всего лишь три вида захоронений с выходцами из СССР: 1 - непосредственно советским солдатам, воевавшим на стороне Свободной Франции (крестам на могилах в таком случае быть не полагалось, если захоронения и надгробия именно времен войны, а не значительно позже сделаны надгробия); 2 - погибшим в лагерях советским пленным, которых во Франции было не столь много (уничтожались значительно раньше, чем доставлены могли быть во Францию, и нацистская Германия не особо озадачивалась соблюдением прав военнопленных в виду их огромного количества и пленных с Востока доставлять во Францию было накладно, ближе у них были Аушвиц или тот же Дахау, чем Франция); 3 - захоронения солдат восточных легионов (из числа советских граждан, в большей части именно военнопленных), входивших в состав оккупационных сил нацистов во Франции.
Re: Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 16:34
Проще же говоря, Туркестанский легион тут при том, что именно солдатам, сражавшимся на стороне нацистов, непосредственно во время войны на захоронениях ставили кресты. Ну явно не в виде надгробных памятников и из мрамора. А советским воинам кресты ставить никак не полагалось. Так что тут какая-то переделка была. И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов?
Отправлено: 24.05.21 - 18:04
Цитата:
Так я против
Всяких предателей выставлять)
Цитата:
Опять 25
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Цитата:
Тогда это не объективность а только подача выгодной вам позиции
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта а сколько русских и украинцев служило в РОА ? Чтобы вот так вот объективно всех упомянуть
drakon:
Давай, выставляй.Я не против...
Давай, выставляй.Я не против...
Так я против
Всяких предателей выставлять)
Цитата:
Mr_negotive:
А советским воинам кресты ставить никак не полагалось.
А советским воинам кресты ставить никак не полагалось.
Опять 25
Приказ Тимошенко знали во Франции?
Цитата:
Mr_negotive:
И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
И конечно, для объективности, раз говорить о том, что казахстанцы освобождали Францию, надо сказать и про оккупационные войска Вермахта в той же Франции, а тут без Туркестанского легиона вот никак. Ну как бы чтобы картина была полной, а не вырванной из исторического контекста.
Тогда это не объективность а только подача выгодной вам позиции
Тогда ради объективности показывайте сколько французов было в рядах Вермахта а сколько русских и украинцев служило в РОА ? Чтобы вот так вот объективно всех упомянуть
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