Отправлено: - 15:19

Mr_negotive:

так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.

Mr_negotive:

Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.

drakon:

Можно? Фотки - выставить?...

Цитата:Цитата:Ну вот как раз вы и вывели на демагогию причем тут вообще туркестанский легион?Причем тут Казахстанцы которые воевали за Вермахт?Статья о французах которые воздают дань уважения советским войнам погибшим на территории ФранцииНе туркестанскому легиону а совестким солдатам кто был в плену,кто пытался бежать и был застрелен,кто воевал в партизанах, о них речьКак бы там ни было французы не будут воздавать дань уважения коллаборантамЦитата:Также 20 тыс. русских немцев в фольскдойче состояли и воевали за Вермахт,фотки выставить?