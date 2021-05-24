Отправлено: - 16:16

Тимур Гафуров:

ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 0.08 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие.

Цитата:Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения. Если бы кто-то 30 лет назад сказал, что в регионе с достаточным количеством пресной воды люди будут покупать питьевую воду, его бы засмеяли. Но это время пришло и теперь нам всем приходится ставить фильтры и стоять в очередях за покупной водой. Вот куда деваются ваши недополученные денежки, господа из Костанай-Су.А вы только и делаете, что льете горючие слезы по поводу сбора денег. Потому что кроме этого ничего не делаете, раз износ сетей уже близок к 100%. Тем более, что сейчас появились новые материалы, технологии, позволяющие работать в разы эффективнее по сравнению с советским периодом. Но почему-то в те времена можно было пить воду из под крана, обходиться без счётчиков и квартирных обходчиков. Везде стояли колонки, работали фонтаны и улицы не жалея поливали водой. А сегодня из крана бежит непонятная субстанция, за которую вы усиленно просите денег.