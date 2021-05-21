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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41577
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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- 6949
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:03
Цитата:
Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.
А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.
Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
maxsaf:
Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.
Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.
Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.
А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.
Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:06
Цитата:
Вы это детям обьясните, которые на них катаются, в то время пока детская площадка алкашами занята.
elektron:
Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Вы это детям обьясните, которые на них катаются, в то время пока детская площадка алкашами занята.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:08
Цитата:
Мы в детстве сидели гурьбой на воротах, никого не придавило и алкашей не было. Счастливое всё же детство было.
maxsaf:
Вы это детям обьясните,
Вы это детям обьясните,
Мы в детстве сидели гурьбой на воротах, никого не придавило и алкашей не было. Счастливое всё же детство было.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:10
Цитата:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных. Это тот же самый случай, вид с боку. С сотней выпавших из окон пусть родители занимаются, а я про ворота пообсуждаю? А че бы родителям ворота не подержать? Ну или на веревку привязать. А что если ворота сертифицированы, но крепление не предусмотрено. Как и москитные сетки кстати.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 23:14]
elektron:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных. Это тот же самый случай, вид с боку. С сотней выпавших из окон пусть родители занимаются, а я про ворота пообсуждаю? А че бы родителям ворота не подержать? Ну или на веревку привязать. А что если ворота сертифицированы, но крепление не предусмотрено. Как и москитные сетки кстати.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 23:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:21
Цитата:
Не припомню, что то, да последствия могут быть серьёзными, не отрицаю.Цитата:
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
maxsaf:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных.
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных.
Не припомню, что то, да последствия могут быть серьёзными, не отрицаю.Цитата:
maxsaf:
а я про ворота пообсуждаю?
а я про ворота пообсуждаю?
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 23.05.21 - 01:16
Цитата:
Конечно не дают. Где результаты расследования?
elektron:
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Конечно не дают. Где результаты расследования?
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 13:51
В продолжение темы..
На 50-м месте оказался Казахстан в рейтинге по защищенности детства
Среди стран СНГ по защищенности детей Казахстан уступил России и Беларуси.
В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Наша страна набрала 933 балла из 1 000 (1 000 считается максимальным уровнем защищенности). Среди стран СНГ РК уступил Беларуси и России, но оказался выше Армении, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.
На такой рейтинг Казахстана повлияло то, что количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 15% за год, количество попыток самоубийств - на 5%. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.
Уровень смертности детей в Казахстане на 10 тысяч рождений составил 99 случаев. 6 процентов детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15–19 лет, 8 процентов детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 2,2 процента.
По официальной статистике количество детей от 0 до 15 лет в Казахстане на начало года 5,8 миллиона. Большая часть детей и подростков проживает в Туркестанской области: 815,4 тысячи человек. В ТОП-3 регионов по численности детей входят также Алматинская область и Алматы. Меньше всего детей проживает в Северо-Казахстанской области.
На 50-м месте оказался Казахстан в рейтинге по защищенности детства
Среди стран СНГ по защищенности детей Казахстан уступил России и Беларуси.
В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Наша страна набрала 933 балла из 1 000 (1 000 считается максимальным уровнем защищенности). Среди стран СНГ РК уступил Беларуси и России, но оказался выше Армении, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.
На такой рейтинг Казахстана повлияло то, что количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 15% за год, количество попыток самоубийств - на 5%. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.
Уровень смертности детей в Казахстане на 10 тысяч рождений составил 99 случаев. 6 процентов детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15–19 лет, 8 процентов детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 2,2 процента.
По официальной статистике количество детей от 0 до 15 лет в Казахстане на начало года 5,8 миллиона. Большая часть детей и подростков проживает в Туркестанской области: 815,4 тысячи человек. В ТОП-3 регионов по численности детей входят также Алматинская область и Алматы. Меньше всего детей проживает в Северо-Казахстанской области.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 15:33
Цитата:
Вы вообще поняли о чем статья?)
Вижу нет
Цитата:
Слюни не текут?
Цитата:
А что воровать в квартирах?)
Цитата:
Это все прекрасно конечно
А в это время ходил чикатило и убивал детей
В это время менты в Москве спокойной убили кгбшника за бутылку коньяка
Много чего ещё было
Цитата:
Делаю
А после в 81,82,83,84 а уж в перестройку сколько убивали?
Цитата:
Вот щас даже не знаю к чему это?
У меня дома тоже может висеть ружье
Главное его полиция не видит же темболее если оно муляж) Цитата:
Я считаю
Честно считаю что самые ядерные жестокие игры никак не влияют на ребенка который психически уравновешен
А если ребенок девиантен или зашорен тот тут любой триггер может вывести его из себя не только компьютерная игра
Злость имеет свойство накапливаться в сознании
Мальчика тюкают и издеваются в классе
Дома родители пилят
Брат издевается ещё
У итоге такой мальчик выходит в магазин и там ему хамят в очереди это будет последний триггер (к примеру)
И кто виноват? Игрушки?
elektron:
Ну тогда скажите это председателю Комитета административной полиции МВД Мурату Баймукашеву. Зачем он сову на глобус натягивает.
Ну тогда скажите это председателю Комитета административной полиции МВД Мурату Баймукашеву. Зачем он сову на глобус натягивает.
Вы вообще поняли о чем статья?)
Вижу нет
Цитата:
drakon:
Труп, в канализации, это из посдеднего, свеженькое...
Труп, в канализации, это из посдеднего, свеженькое...
Слюни не текут?
Цитата:
elektron:
Может и было, но не так масштабно. Люди ещё ключи под ковриками оставляли.
Может и было, но не так масштабно. Люди ещё ключи под ковриками оставляли.
А что воровать в квартирах?)
Цитата:
elektron:
Мы яблоки и помидоры раздавали соседям, с дачи привезённые, соседи нас (детвору) пирожками, чебуреками, пончиками, подкармливали. В деревню в гости приезжали, калитка только на засов закрыта (заходите гости дорогие). Но тут вам не там.
Мы яблоки и помидоры раздавали соседям, с дачи привезённые, соседи нас (детвору) пирожками, чебуреками, пончиками, подкармливали. В деревню в гости приезжали, калитка только на засов закрыта (заходите гости дорогие). Но тут вам не там.
Это все прекрасно конечно
А в это время ходил чикатило и убивал детей
В это время менты в Москве спокойной убили кгбшника за бутылку коньяка
Много чего ещё было
Цитата:
urmas:
Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской. Весь поселок на ушах стоял. За три года было первое убийство. Делайте выводы...
Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской. Весь поселок на ушах стоял. За три года было первое убийство. Делайте выводы...
Делаю
А после в 81,82,83,84 а уж в перестройку сколько убивали?
Цитата:
Я:
В 80ые у меня на стене висело 2 ружья . И никому это не казалось противоестественным ,
В 80ые у меня на стене висело 2 ружья . И никому это не казалось противоестественным ,
Вот щас даже не знаю к чему это?
У меня дома тоже может висеть ружье
Главное его полиция не видит же темболее если оно муляж) Цитата:
maxsaf:
Кто считает, что игры стрелялки по 10 часов в день вообще никак на ребенка не влияют?
Кто считает, что игры стрелялки по 10 часов в день вообще никак на ребенка не влияют?
Я считаю
Честно считаю что самые ядерные жестокие игры никак не влияют на ребенка который психически уравновешен
А если ребенок девиантен или зашорен тот тут любой триггер может вывести его из себя не только компьютерная игра
Злость имеет свойство накапливаться в сознании
Мальчика тюкают и издеваются в классе
Дома родители пилят
Брат издевается ещё
У итоге такой мальчик выходит в магазин и там ему хамят в очереди это будет последний триггер (к примеру)
И кто виноват? Игрушки?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 15:52
Цитата:
Ружьё, должно храниться в Сейфе.
Как там мент, с зарегистрированным,
ружьём? Который человека - убил?
Тоже висело на стене?...
abaika95:
У меня дома тоже может висеть ружье
У меня дома тоже может висеть ружье
Ружьё, должно храниться в Сейфе.
Как там мент, с зарегистрированным,
ружьём? Который человека - убил?
Тоже висело на стене?...
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 15:53
Цитата:
И? Ты против что их осудили? Или что? Или полицейский не человек и не может допустить ошибку и проявить халатность на работе? Они получили да свою ошибку
А В США полицай задушил афроамериканца коленом, это халатность или свобода?
yudjin:
А ты не напомнишь за что осудили 2-х затобольских полицаев? За преступную халатность на работе, за невыполнение должностных обязанностей, за оставление человека в опасности?
А ты не напомнишь за что осудили 2-х затобольских полицаев? За преступную халатность на работе, за невыполнение должностных обязанностей, за оставление человека в опасности?
И? Ты против что их осудили? Или что? Или полицейский не человек и не может допустить ошибку и проявить халатность на работе? Они получили да свою ошибку
А В США полицай задушил афроамериканца коленом, это халатность или свобода?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 15:54
Цитата:
Проверь все люки, может
найдёшь ещё?...
abaika95:
Слюни не текут?
Слюни не текут?
Проверь все люки, может
найдёшь ещё?...
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 15:59
Цитата:
Муляж может хоть на балконе висеть
Но ты сейф покупай конечно)
Цитата:
Нет уж, сам ищи по деревне у себя
[Исправлено: Gljuk, 24.05.2021 - 16:09]
drakon:
Ружьё, должно храниться в Сейфе. Как там мент, с зарегистрированным, ружьём? Который человека - убил? Тоже висело на стене?...
Ружьё, должно храниться в Сейфе. Как там мент, с зарегистрированным, ружьём? Который человека - убил? Тоже висело на стене?...
Муляж может хоть на балконе висеть
Но ты сейф покупай конечно)
Цитата:
drakon:
Проверь все люки, может найдёшь ещё?...
Проверь все люки, может найдёшь ещё?...
Нет уж, сам ищи по деревне у себя
[Исправлено: Gljuk, 24.05.2021 - 16:09]
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 16:07
Цитата:
Мой "ТТ", хранится в ящике стола.
Ящик, закрывается, на ключь...
abaika95:
Но ты сейф покупай конечно)
Но ты сейф покупай конечно)
Мой "ТТ", хранится в ящике стола.
Ящик, закрывается, на ключь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 17:23
Цитата:
Я да, а вот вы похоже нет. Что вы с Чикатило всё носитесь?
Тут вон как не новость, то труп в колодце, голову кому то там отрезали в Рудном, на селе там то пенсионеров убьют, то работника какого битой забьют.
А если ещё и детскую смертность, как Макс пишет, только из за москитных сеток, посчитать, то вообще можно и не сравнивать, как было, и что сегодня имеем.
[Исправлено: elektron, 24.05.2021 - 12:36]
abaika95:
Вы вообще поняли о чем статья?)
Вы вообще поняли о чем статья?)
Я да, а вот вы похоже нет. Что вы с Чикатило всё носитесь?
Тут вон как не новость, то труп в колодце, голову кому то там отрезали в Рудном, на селе там то пенсионеров убьют, то работника какого битой забьют.
А если ещё и детскую смертность, как Макс пишет, только из за москитных сеток, посчитать, то вообще можно и не сравнивать, как было, и что сегодня имеем.
[Исправлено: elektron, 24.05.2021 - 12:36]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 17:55
Цитата:
Абайка выводы не сделал. Считать не умеет наверное.
urmas:
Я,вам,юноша,один умный вещь скажу... Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской. Весь поселок на ушах стоял. За три года было первое убийство. Делайте выводы...
Я,вам,юноша,один умный вещь скажу... Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской. Весь поселок на ушах стоял. За три года было первое убийство. Делайте выводы...
Абайка выводы не сделал. Считать не умеет наверное.
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