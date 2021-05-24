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≡ Холодная вода. Ржавчина - это норма?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41577
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
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Добрый день! Я живу в центре Костаная. Вторую неделю у нас из крана бежит вода разной степени ржавчины. Мы вынуждены ежедневно покупать питьевую воду. Честно сказать, мыть посуду такой водой тоже неприятно.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1160
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
#1
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Живу на КСК вчера, позавчера тоже вода текла из крана коричневая.
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Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
22
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:35
#2
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Так у нас с прошлых выходных и всю неделю. Сейчас поставила стирку. Вроде быда ржавая, но светлая. Стирка идет. Откоываю кран, а вода коричневая аж(((
Надо стирать детские вещи еще. А как???и самое обидное, что платим как за питьевую(((
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2363
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:48
#3
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
730
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:50
#4
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Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий:
"Для решения данного вопроса направлены две бригады по сетям водоснабжения. ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за неудобства".
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1350
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 12:36
#5
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Это уже ни в какие ворота не лезет. Холодная вода должна соответствовать всем санитарным нормам питьевой воды. Как можно пить эту грязную жижу, если она даже для мытья тротуаров непригодна. В реке вода и то в сто раз чище. Как можно так очищать воду, чтобы она становилась грязнее? Где контроль за стратегическим продуктом?

Уже вторую неделю творится этот беспредел с водой. Кто оплатит дополнительную очистку всех загрязнённых сантехнических поверхностей? Кто отремонтируют технику, которая не приспособлена к пропуску грязи через свои узлы? Бардак! Ещё они какие-то жалкие извинения приносят. Сечь прилюдно на площади руководителя водоснабжающей организации и его замов за такие диверсии.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21906
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 14:02
#6
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1999 - 2000 годы, жил в КОстанае, на Майлина.
Вода, была такая-же, как на фото, Козлова.
За 21 год, ничего не изменилось... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 24.05.2021 - 14:04]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1350
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 14:33
#7
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Цитата:
drakon:
За 21 год, ничего не изменилось...

Нет, drakon, изменилось. Раньше грязная вода была только на Майлина, а теперь эта беда распространилась на весь город. Так что, мир меняется и мы вместе с ним.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
730
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 15:52
#8
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И еще один комментарий от ГКП "Костанай-СУ", где продолжают разбираться в ситуации:
"Причина грязной воды на сегодняшний день устанавливается, проверяют задвижки на сетях, ищут повреждения на коммуникациях. В течение суток планируем выявить причину и устранить её. По заявке абонента поставка воды будет осуществляться. Водоснабжение подается с двух мест - это гидроузел (надземная вода) и 1 подъем (подземная вода), соотношение 60 на 40. Вода на втором подъеме проходит все этапы очистки, этапы обеззараживания и соответствует всем нормам. Износ сетей составляет на данный момент 79%. Ежегодно ПКСК должны прочищать свои сети в домах. ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 8 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие. Своевременная оплата за воду позволяет выплачивать заработную плату сотрудникам, платить налоги и ежегодно проводить ремонт сетей".

[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.05.2021 - 18:37]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1350
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 16:16
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:
ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 0.08 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие.

Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения. Если бы кто-то 30 лет назад сказал, что в регионе с достаточным количеством пресной воды люди будут покупать питьевую воду, его бы засмеяли. Но это время пришло и теперь нам всем приходится ставить фильтры и стоять в очередях за покупной водой. Вот куда деваются ваши недополученные денежки, господа из Костанай-Су.

А вы только и делаете, что льете горючие слезы по поводу сбора денег. Потому что кроме этого ничего не делаете, раз износ сетей уже близок к 100%. Тем более, что сейчас появились новые материалы, технологии, позволяющие работать в разы эффективнее по сравнению с советским периодом. Но почему-то в те времена можно было пить воду из под крана, обходиться без счётчиков и квартирных обходчиков. Везде стояли колонки, работали фонтаны и улицы не жалея поливали водой. А сегодня из крана бежит непонятная субстанция, за которую вы усиленно просите денег.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6949
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 17:30
#10
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Это ноу Хау новое. Цвет пепси. :lol:
Аборзели если честно, даже когда уезжал в 1997-ом, такого не было.
Да после отключения, минут 15-ть, когда воду дадут, мутная шла. Но что бы такое.
Можно попробовать оплату прекратить, до восстановления качества. Пусть до суда идут.
Если я в магазине колбасу или хлеб с плесенью или ещё чем не важно, купил, почему имею право на возврат уплаченных денег, а то и моральную компенсацию? Так и тут нужно, это же вредительство. В то время когда санитарные врачи усердно борются с короной, Костанай СУ без зарения совести, травит население. Да ещё и деньги за это требует. Парадокс.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7903
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 17:54
#11
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Цитата:
Маркс:
Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения

Я не знаю кто вообще в здравом уме,будет пить воду из крана,даже если на вид она будет прозрачная как слеза.
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Цитата:
Маркс:
и стоять в очередях за покупной водой.

Очереди остались в СССР,сейчас нету очередей,зайдите в любой ближайший магазин и купите.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6949
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 18:00
#12
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Цитата:
Добринцофф:
но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.

Что то не припомню, горячая да. Но холодная всегда была питьевой, из тех же колонок, сколько литров выпито было.
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