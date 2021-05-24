Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...

Отправлено: - 17:37

Правильно, КАЗНИТЬ! нельзя помиловать! ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРЕЗ КРАСНОЕ СТЕКЛО! Куда порлез то? Он что так силен в политике? Знаю таких зеленых , с женой разобраться не могут, а всё туда же...А всех этих президентов микро стран вообще даже слушать не нужно, история уже показала в прошлом веке кто они и что из себя представляют. есть одно хорошее высказывание товарища Ленина: политические пр...ки!