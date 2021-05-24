Цитата:
Coopidon:
Менказакпен, да? Твой "Босх" это мосх твоего фюрера. Своего то- нет. И без разрешения которого, ты тут даже тявкнуть не смеешь.
Ты таноми не родственица? Не друг,не коллега? А то читаю твои вирши и также стыдно за тебя как было стыдно за нее в некоторых моментах) испанский стыд просто)
Столько тяфканья а вроде от взрослого человека))
Придется кости опять заготовить Цитата:
Victor Yang:
Все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках, пишутся одинаковыми по размеру буквами.
Ну некому предъявить магазину
Активистов нет
Духовный подражатель куата погрумаха купидонша только коменты писать храбрая
А как слышит про казахов сразу чемодан ищет и вокзал
Хотя там и по дизайну шрифт разный
Тоже нарушение)
Цитата:
Coopidon:
А этот первый кадр видео, если ещё челку и усики, то вышитый Погремушкин фюрер
На твоего Путина не похож вроде
Хотя он не фюрер а дуче и вор
(Мое мнение может не совпадать с мнением редакции НГ)
Цитата:
Victor Yang:
Ну и нужен тут некий активист (или не один), который хотя бы напишет жалобу в электронную приёмную прокуратуры или КНБ. А лучше - с освещением в СМИ.
Был божко да посадили
Эх такого активиста проспали