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Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41577
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
Добрый день! Я живу в центре Костаная. Вторую неделю у нас из крана бежит вода разной степени ржавчины. Мы вынуждены ежедневно покупать питьевую воду. Честно сказать, мыть посуду такой водой тоже неприятно.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1160
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:10
Живу на КСК вчера, позавчера тоже вода текла из крана коричневая.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.20
- Сообщений:
- 22
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:35
Так у нас с прошлых выходных и всю неделю. Сейчас поставила стирку. Вроде быда ржавая, но светлая. Стирка идет. Откоываю кран, а вода коричневая аж(((
Надо стирать детские вещи еще. А как???и самое обидное, что платим как за питьевую(((
Надо стирать детские вещи еще. А как???и самое обидное, что платим как за питьевую(((
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2363
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:48
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 730
Re: Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 10:50
Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий:
"Для решения данного вопроса направлены две бригады по сетям водоснабжения. ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за неудобства".
"Для решения данного вопроса направлены две бригады по сетям водоснабжения. ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за неудобства".
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 12:36
Это уже ни в какие ворота не лезет. Холодная вода должна соответствовать всем санитарным нормам питьевой воды. Как можно пить эту грязную жижу, если она даже для мытья тротуаров непригодна. В реке вода и то в сто раз чище. Как можно так очищать воду, чтобы она становилась грязнее? Где контроль за стратегическим продуктом?
Уже вторую неделю творится этот беспредел с водой. Кто оплатит дополнительную очистку всех загрязнённых сантехнических поверхностей? Кто отремонтируют технику, которая не приспособлена к пропуску грязи через свои узлы? Бардак! Ещё они какие-то жалкие извинения приносят. Сечь прилюдно на площади руководителя водоснабжающей организации и его замов за такие диверсии.
Уже вторую неделю творится этот беспредел с водой. Кто оплатит дополнительную очистку всех загрязнённых сантехнических поверхностей? Кто отремонтируют технику, которая не приспособлена к пропуску грязи через свои узлы? Бардак! Ещё они какие-то жалкие извинения приносят. Сечь прилюдно на площади руководителя водоснабжающей организации и его замов за такие диверсии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21906
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 14:02
1999 - 2000 годы, жил в КОстанае, на Майлина.
Вода, была такая-же, как на фото, Козлова.
За 21 год, ничего не изменилось...
[Исправлено: drakon, 24.05.2021 - 14:04]
Вода, была такая-же, как на фото, Козлова.
За 21 год, ничего не изменилось...
[Исправлено: drakon, 24.05.2021 - 14:04]
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 14:33
Цитата:
Нет, drakon, изменилось. Раньше грязная вода была только на Майлина, а теперь эта беда распространилась на весь город. Так что, мир меняется и мы вместе с ним.
drakon:
За 21 год, ничего не изменилось...
За 21 год, ничего не изменилось...
Нет, drakon, изменилось. Раньше грязная вода была только на Майлина, а теперь эта беда распространилась на весь город. Так что, мир меняется и мы вместе с ним.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 730
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 15:52
И еще один комментарий от ГКП "Костанай-СУ", где продолжают разбираться в ситуации:
"Причина грязной воды на сегодняшний день устанавливается, проверяют задвижки на сетях, ищут повреждения на коммуникациях. В течение суток планируем выявить причину и устранить её. По заявке абонента поставка воды будет осуществляться. Водоснабжение подается с двух мест - это гидроузел (надземная вода) и 1 подъем (подземная вода), соотношение 60 на 40. Вода на втором подъеме проходит все этапы очистки, этапы обеззараживания и соответствует всем нормам. Износ сетей составляет на данный момент 79%. Ежегодно ПКСК должны прочищать свои сети в домах. ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 8 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие. Своевременная оплата за воду позволяет выплачивать заработную плату сотрудникам, платить налоги и ежегодно проводить ремонт сетей".
[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.05.2021 - 18:37]
"Причина грязной воды на сегодняшний день устанавливается, проверяют задвижки на сетях, ищут повреждения на коммуникациях. В течение суток планируем выявить причину и устранить её. По заявке абонента поставка воды будет осуществляться. Водоснабжение подается с двух мест - это гидроузел (надземная вода) и 1 подъем (подземная вода), соотношение 60 на 40. Вода на втором подъеме проходит все этапы очистки, этапы обеззараживания и соответствует всем нормам. Износ сетей составляет на данный момент 79%. Ежегодно ПКСК должны прочищать свои сети в домах. ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 8 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие. Своевременная оплата за воду позволяет выплачивать заработную плату сотрудникам, платить налоги и ежегодно проводить ремонт сетей".
[Исправлено: Тимур Гафуров, 24.05.2021 - 18:37]
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 16:16
Цитата:
Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения. Если бы кто-то 30 лет назад сказал, что в регионе с достаточным количеством пресной воды люди будут покупать питьевую воду, его бы засмеяли. Но это время пришло и теперь нам всем приходится ставить фильтры и стоять в очередях за покупной водой. Вот куда деваются ваши недополученные денежки, господа из Костанай-Су.
А вы только и делаете, что льете горючие слезы по поводу сбора денег. Потому что кроме этого ничего не делаете, раз износ сетей уже близок к 100%. Тем более, что сейчас появились новые материалы, технологии, позволяющие работать в разы эффективнее по сравнению с советским периодом. Но почему-то в те времена можно было пить воду из под крана, обходиться без счётчиков и квартирных обходчиков. Везде стояли колонки, работали фонтаны и улицы не жалея поливали водой. А сегодня из крана бежит непонятная субстанция, за которую вы усиленно просите денег.
Тимур Гафуров:
ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 0.08 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие.
ГКП “Костанай-Су” подает воду и в режиме 24/7 устраняет аварии, которые происходят на сетях. Несмотря на невысокую стоимость воды (1 литр = 0.08 тенге), есть граждане, которые не хотят даже за это платить, соответственно, это приводит к дебиторской задолженности и влияет на предприятие.
Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения. Если бы кто-то 30 лет назад сказал, что в регионе с достаточным количеством пресной воды люди будут покупать питьевую воду, его бы засмеяли. Но это время пришло и теперь нам всем приходится ставить фильтры и стоять в очередях за покупной водой. Вот куда деваются ваши недополученные денежки, господа из Костанай-Су.
А вы только и делаете, что льете горючие слезы по поводу сбора денег. Потому что кроме этого ничего не делаете, раз износ сетей уже близок к 100%. Тем более, что сейчас появились новые материалы, технологии, позволяющие работать в разы эффективнее по сравнению с советским периодом. Но почему-то в те времена можно было пить воду из под крана, обходиться без счётчиков и квартирных обходчиков. Везде стояли колонки, работали фонтаны и улицы не жалея поливали водой. А сегодня из крана бежит непонятная субстанция, за которую вы усиленно просите денег.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 17:30
Это ноу Хау новое. Цвет пепси.
Аборзели если честно, даже когда уезжал в 1997-ом, такого не было.
Да после отключения, минут 15-ть, когда воду дадут, мутная шла. Но что бы такое.
Можно попробовать оплату прекратить, до восстановления качества. Пусть до суда идут.
Если я в магазине колбасу или хлеб с плесенью или ещё чем не важно, купил, почему имею право на возврат уплаченных денег, а то и моральную компенсацию? Так и тут нужно, это же вредительство. В то время когда санитарные врачи усердно борются с короной, Костанай СУ без зарения совести, травит население. Да ещё и деньги за это требует. Парадокс.
Аборзели если честно, даже когда уезжал в 1997-ом, такого не было.
Да после отключения, минут 15-ть, когда воду дадут, мутная шла. Но что бы такое.
Можно попробовать оплату прекратить, до восстановления качества. Пусть до суда идут.
Если я в магазине колбасу или хлеб с плесенью или ещё чем не важно, купил, почему имею право на возврат уплаченных денег, а то и моральную компенсацию? Так и тут нужно, это же вредительство. В то время когда санитарные врачи усердно борются с короной, Костанай СУ без зарения совести, травит население. Да ещё и деньги за это требует. Парадокс.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7903
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 17:54
Цитата:
Я не знаю кто вообще в здравом уме,будет пить воду из крана,даже если на вид она будет прозрачная как слеза.
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Цитата:
Очереди остались в СССР,сейчас нету очередей,зайдите в любой ближайший магазин и купите.
Маркс:
Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения
Граждане уже и так все боятся пить эту жижу непонятного происхождения
Я не знаю кто вообще в здравом уме,будет пить воду из крана,даже если на вид она будет прозрачная как слеза.
Я не знаю как сейчас,но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Цитата:
Маркс:
и стоять в очередях за покупной водой.
и стоять в очередях за покупной водой.
Очереди остались в СССР,сейчас нету очередей,зайдите в любой ближайший магазин и купите.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6949
Холодная вода. Ржавчина - это норма?
Отправлено: 24.05.21 - 18:00
Цитата:
Что то не припомню, горячая да. Но холодная всегда была питьевой, из тех же колонок, сколько литров выпито было.
Добринцофф:
но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
но раньше в городе вода была хлорированная,из крана даже для чая воду не брали.
Что то не припомню, горячая да. Но холодная всегда была питьевой, из тех же колонок, сколько литров выпито было.
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