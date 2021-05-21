Отправлено: - 15:33

elektron:

Ну тогда скажите это председателю Комитета административной полиции МВД Мурату Баймукашеву. Зачем он сову на глобус натягивает.

drakon:

Труп, в канализации, это из посдеднего, свеженькое...

elektron:

Может и было, но не так масштабно. Люди ещё ключи под ковриками оставляли.

elektron:

Мы яблоки и помидоры раздавали соседям, с дачи привезённые, соседи нас (детвору) пирожками, чебуреками, пончиками, подкармливали. В деревню в гости приезжали, калитка только на засов закрыта (заходите гости дорогие). Но тут вам не там.

urmas:

Затоболовка,1980 год,ранняя осень,парня зарезали после танцев, на ул. Пионерской. Весь поселок на ушах стоял. За три года было первое убийство. Делайте выводы...

Я:

В 80ые у меня на стене висело 2 ружья . И никому это не казалось противоестественным ,

maxsaf:

Кто считает, что игры стрелялки по 10 часов в день вообще никак на ребенка не влияют?

Цитата:Вы вообще поняли о чем статья?)Вижу нетЦитата:Слюни не текут?Цитата:А что воровать в квартирах?)Цитата:Это все прекрасно конечноА в это время ходил чикатило и убивал детейВ это время менты в Москве спокойной убили кгбшника за бутылку коньякаМного чего ещё былоЦитата:ДелаюА после в 81,82,83,84 а уж в перестройку сколько убивали?Цитата:Вот щас даже не знаю к чему это?У меня дома тоже может висеть ружьеГлавное его полиция не видит же темболее если оно муляж) Цитата:Я считаюЧестно считаю что самые ядерные жестокие игры никак не влияют на ребенка который психически уравновешенА если ребенок девиантен или зашорен тот тут любой триггер может вывести его из себя не только компьютерная играЗлость имеет свойство накапливаться в сознанииМальчика тюкают и издеваются в классеДома родители пилятБрат издевается ещёУ итоге такой мальчик выходит в магазин и там ему хамят в очереди это будет последний триггер (к примеру)И кто виноват? Игрушки?