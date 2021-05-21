Отправлено: - 23:03

maxsaf:

Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.

Цитата:Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.