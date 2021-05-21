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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41577
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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- 6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:03
Цитата:
Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.
А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.
Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
maxsaf:
Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.
Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.
Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.
А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.
Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:06
Цитата:
Вы это детям обьясните, которые на них катаются, в то время пока детская площадка алкашами занята.
elektron:
Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
Вы это детям обьясните, которые на них катаются, в то время пока детская площадка алкашами занята.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:08
Цитата:
Мы в детстве сидели гурьбой на воротах, никого не придавило и алкашей не было. Счастливое всё же детство было.
maxsaf:
Вы это детям обьясните,
Вы это детям обьясните,
Мы в детстве сидели гурьбой на воротах, никого не придавило и алкашей не было. Счастливое всё же детство было.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:10
Цитата:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных. Это тот же самый случай, вид с боку. С сотней выпавших из окон пусть родители занимаются, а я про ворота пообсуждаю? А че бы родителям ворота не подержать? Ну или на веревку привязать. А что если ворота сертифицированы, но крепление не предусмотрено. Как и москитные сетки кстати.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 23:14]
elektron:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных. Это тот же самый случай, вид с боку. С сотней выпавших из окон пусть родители занимаются, а я про ворота пообсуждаю? А че бы родителям ворота не подержать? Ну или на веревку привязать. А что если ворота сертифицированы, но крепление не предусмотрено. Как и москитные сетки кстати.
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 23:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:21
Цитата:
Не припомню, что то, да последствия могут быть серьёзными, не отрицаю.Цитата:
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
maxsaf:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных.
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных.
Не припомню, что то, да последствия могут быть серьёзными, не отрицаю.Цитата:
maxsaf:
а я про ворота пообсуждаю?
а я про ворота пообсуждаю?
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 23.05.21 - 01:16
Цитата:
Конечно не дают. Где результаты расследования?
elektron:
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
Конечно не дают. Где результаты расследования?
(Уважаемые пользователи)
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Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 13:51
В продолжение темы..
На 50-м месте оказался Казахстан в рейтинге по защищенности детства
Среди стран СНГ по защищенности детей Казахстан уступил России и Беларуси.
В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Наша страна набрала 933 балла из 1 000 (1 000 считается максимальным уровнем защищенности). Среди стран СНГ РК уступил Беларуси и России, но оказался выше Армении, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.
На такой рейтинг Казахстана повлияло то, что количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 15% за год, количество попыток самоубийств - на 5%. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.
Уровень смертности детей в Казахстане на 10 тысяч рождений составил 99 случаев. 6 процентов детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15–19 лет, 8 процентов детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 2,2 процента.
По официальной статистике количество детей от 0 до 15 лет в Казахстане на начало года 5,8 миллиона. Большая часть детей и подростков проживает в Туркестанской области: 815,4 тысячи человек. В ТОП-3 регионов по численности детей входят также Алматинская область и Алматы. Меньше всего детей проживает в Северо-Казахстанской области.
На 50-м месте оказался Казахстан в рейтинге по защищенности детства
Среди стран СНГ по защищенности детей Казахстан уступил России и Беларуси.
В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Наша страна набрала 933 балла из 1 000 (1 000 считается максимальным уровнем защищенности). Среди стран СНГ РК уступил Беларуси и России, но оказался выше Армении, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.
На такой рейтинг Казахстана повлияло то, что количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 15% за год, количество попыток самоубийств - на 5%. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.
Уровень смертности детей в Казахстане на 10 тысяч рождений составил 99 случаев. 6 процентов детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15–19 лет, 8 процентов детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 2,2 процента.
По официальной статистике количество детей от 0 до 15 лет в Казахстане на начало года 5,8 миллиона. Большая часть детей и подростков проживает в Туркестанской области: 815,4 тысячи человек. В ТОП-3 регионов по численности детей входят также Алматинская область и Алматы. Меньше всего детей проживает в Северо-Казахстанской области.
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