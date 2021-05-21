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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41577
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 21.05.21 - 22:37
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Каждый год в стране случается какая-нибудь трагедия, повергающая в шок простых жителей, чиновников и депутатов и подталкивающая на принятие мер различными службами и ведомствами. Особо печально, что такие события происходят с детьми.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:03
#45
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Цитата:
maxsaf:
Из окон в сто раз больше детей выпадает, оперевшись на москитную сетку - вот на эти случаи можете обращать внимание и зацикливаться.

Тут родителям и другим органам зацикливаться нужно.
А ворота просто так, от того что на них ребёнок или несколько даже повисли, тоже падать не должны.
Моё мнение. Не нужно путать игровую площадку с электричкой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10394
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:06
#46
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Цитата:
elektron:
Не нужно путать игровую площадку с электричкой.

Вы это детям обьясните, которые на них катаются, в то время пока детская площадка алкашами занята.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:08
#47
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Цитата:
maxsaf:
Вы это детям обьясните,

Мы в детстве сидели гурьбой на воротах, никого не придавило и алкашей не было. Счастливое всё же детство было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10394
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:10
#48
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Цитата:
elektron:

Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных. Это тот же самый случай, вид с боку. С сотней выпавших из окон пусть родители занимаются, а я про ворота пообсуждаю? А че бы родителям ворота не подержать? Ну или на веревку привязать. А что если ворота сертифицированы, но крепление не предусмотрено. Как и москитные сетки кстати.

[Исправлено: maxsaf, 22.05.2021 - 23:14]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6944
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 22.05.21 - 23:21
#49
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Цитата:
maxsaf:
Вы же сами говорите, что пострадавших от локдауна больше чем спасенных.

Не припомню, что то, да последствия могут быть серьёзными, не отрицаю.Цитата:
maxsaf:
а я про ворота пообсуждаю?

Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10394
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 23.05.21 - 01:16
#50
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Цитата:
elektron:
Не, это вы про ворота всё обсуждаете, прям покоя они вам не дают.

Конечно не дают. Где результаты расследования?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7427
Евгений ПОЛУЯНОВ: Чем гордимся?
Отправлено: 24.05.21 - 13:51
#51
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В продолжение темы..
На 50-м месте оказался Казахстан в рейтинге по защищенности детства
Среди стран СНГ по защищенности детей Казахстан уступил России и Беларуси.



В рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занял 50-е место из 180 стран. Наша страна набрала 933 балла из 1 000 (1 000 считается максимальным уровнем защищенности). Среди стран СНГ РК уступил Беларуси и России, но оказался выше Армении, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.


На такой рейтинг Казахстана повлияло то, что количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 15% за год, количество попыток самоубийств - на 5%. Индекс учитывает показатели здравоохранения, образования и в целом безопасности детства.

Уровень смертности детей в Казахстане на 10 тысяч рождений составил 99 случаев. 6 процентов детей (в основном девочек) вступают в брак в возрасте 15–19 лет, 8 процентов детей недоедают в возрасте до 5 лет, распространённость детского труда составляет 2,2 процента.

По официальной статистике количество детей от 0 до 15 лет в Казахстане на начало года 5,8 миллиона. Большая часть детей и подростков проживает в Туркестанской области: 815,4 тысячи человек. В ТОП-3 регионов по численности детей входят также Алматинская область и Алматы. Меньше всего детей проживает в Северо-Казахстанской области.
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