КГСПС: А что не так? Был человек в плену, бежал, попал к французским партизанам и с ними освобождал Францию.
Да все бы ничего! Если бы это было бы правдой. А если это-неправда, сиречь- вранье, то зачем ее публиковать!? Во первых очевидно, что это военнопленные, погибшие в фашистском плену. Во вторых, нет никаких сведений о их побеге и участии в Сопротивлении. В каком партизанском отряде они воевали? Кстати французы, щедро награждали всех участников. Эти сведения есть в открытом доступе. Цитата:
urmas: А так то да,а еще мы маскеу от Бонапарта спасли..
Не только от французов, но от гитлеровцев. Если бы не казахстанцы, то и победы не было. Первый флаг, на рейхстаге поместил казахстанец. Первый танк в Берлин -догадайтесь?
Конечно же, в 1944 году советских войск во Франции не было, и быть не могло. Все верно, они были на Украинском и Белорусском фронтах. Но это же не значит, что не могло быть во Франции советских солдат. К 1944 году где их только не было. Конечно, были они и во Франции, которая была оккупирована нацисткой Германией в июне 1940 года, после чего генерал де Голль призвал французов к сопротивлению. С 1941 года Франция начала свою борьбу, в том же 41-м СССР признал Свободную Францию и установил с ней дип.отношения. К 1943 году сопротивление стало существенным. А еще до этого, в 1942 году, сражающаяся и оккупированная немцами Франция, направила в СССР своих летчиков для совместной борьбы против нацисткой Германии, на базе чего с 1943 года по советско-французскому соглашению о создании на территории СССР французской авиационной истребительной эскадрильи, затем появился целый французский истребительный авиаполк Нормандия-Неман. Кстати, в 1945 году был передан Франции, и такой полк существует до сих пор - входит в ВВС Франции. Полк участвовал во многих сражениях Второй мировой, в Курской битве и так далее. Аналогично, советские солдаты воевали на стороне сопротивления во Франции.
Но и коллаборационисты с двух сторон были, на стороне нацистов был сформирован в составе Вермахта Туркестанский легион, с 41 по 44 годы, из числа тюркских народов, включавший и казахов… И да, действительно, есть множество документальных фото подтверждений нахождения Туркестанского легиона именно во Франции. На стороне нацистов бились в Нормандии, кстати. Но и те же французские легионы тоже были в составе Вермахта и активно участвовали в наступлении на Москву. Тут важно, что в 1944 году Франция уже была освобождена. Теоретически исторически могло быть и так, и по-другому – эти лица могли быть что с одной стороны, что с другой.
Действительно, наличие документов на немецком языке вызывает большие вопросы – к чьим могилам тут возлагались цветы и кому отдавались почести. Особенно вызывает вопрос дата смерти Николая Щеглова, указанная в нацистском документе – 5.3.44, то есть точная дата и именно смерти человека, чего не могло быть в случае побега и дальнейшего присоединения к Сопротивлению Франции, такие данные бы нацистам просто не могли быть известны. Но кроме документов на немецком, тут есть еще куда более важный момент – кресты на могилах. На советских захоронениях никогда кресты НЕ СТАВИЛИСЬ, а размещались только на немецких. Кстати, в некоторых российских или белорусских фильмах о ВОВ присутствует именно такой дичайший кино ляп – для придания трагичности моменту, герои собираются в бой на советской территории на фоне могил якобы павших своих воинов, а на могилах кресты… То есть фактически в таких случаях кадры показывают совершенно иное, не то что в них по замыслу вкладывали авторы, показывает их тупость не более. Кресты были только на захоронениях коллаборационистов, нацистов, и их нацистских солдат. В той же Франции кресты советским воинам не ставились.
Coopidon: был организован голодомор. И после этого, несмотря на это, воины -казахстанцы защитили Москву
Так-то оно так. Но следствием коллективизации, раскулачивания, массовых политических репрессий, голодомора (есть и версия о том, если бы этого всего не было, то война СССР могла быть проиграна) - как раз и стала возможность укомплектовать советскими гражданами (совершенно разных национальностей) карательные батальоны или даже целые дивизии SS, ну или легионы Вермахта. Представителей тех же национальных республик из состава СССР в коллаборационистах было немало. Не все так однозначно, кто-то сводил счеты с советской властью, кто-то еще что, но кто-то с другой стороны бился за Родину, отделив ее власти, а кто-то искренне и за Сталина... Но что Туркестанский легион, в том числе, и укомплектованный именно казахами, был в составе оккупационных войск нацисткой Германии в северной части Франции - это исторический факт.
Журналиста не смущает ни дата смерти - 19 февраля 1944-го года (в это время советские войска освобождали Украину и Белоруссию), ни документы погибших на немецком языке и фотографии в одежде заключенных.
Многие бежали из плена и воевали в сопротивлении Карточки военнопленных вывели из архивов как подтверждение что много выходцев с Казахстана находилось на территории Франции Цитата:
Coopidon: И это при том, что был организован голодомор. И после этого, несмотря на это, воины -казахстанцы защитили Москву. Ну и далее, смотри выше.
Что не так? На Украине голодомор был и в Поволжье но и украинцы и волжане воевали в ВОВ или все предателями стали от обиды? Цитата:
Mr_negotive: Особенно вызывает вопрос дата смерти Николая Щеглова, указанная в нацистском документе – 5.3.44, то есть точная дата и именно смерти человека, чего не могло быть в случае побега и дальнейшего присоединения к Сопротивлению Франции, такие данные бы нацистам просто не могли быть известны.
Не Николая а Михаила И да факт того что предоставили именно эту карточку не означает что в партизанах во Франции небыло совестких бойцов
Там не поймешь - Щеглов Николай Михайлович, 13.12.1920г.р. - вверху. Снизу написано, да - Михаил. Но на немецком имя указано - Николай. В двух местах Николай он там, Михаил в графе по отчеству, и в двух местах Михаил ниже в документе. Что советские бойцы там были, писал выше. Ну и что там стоял Туркестанский легион в составе оккупационных сил Вермахта - тоже факт.
На советских захоронениях никогда кресты НЕ СТАВИЛИСЬ, а размещались только на немецких. Кстати, в некоторых российских или белорусских фильмах о ВОВ присутствует именно такой дичайший кино ляп – для придания трагичности моменту, герои собираются в бой на советской территории на фоне могил якобы павших своих воинов, а на могилах кресты… То есть фактически в таких случаях кадры показывают совершенно иное, не то что в них по замыслу вкладывали авторы, показывает их тупость не более. Кресты были только на захоронениях коллаборационистов, нацистов, и их нацистских солдат. В той же Франции кресты советским воинам не ставились.
Ну вот так взяли и всех кто погиб в плену или пытался бежать из плена обозвали нацистами вот тут расписано подробно кто и откуда И да на удивление кресты на могилах стоят И на удивление французы ухаживают за этими могилами Тоскуют по оккупантам? Цитата:
Mr_negotive: Но что Туркестанский легион, в том числе, и укомплектованный именно казахами, был в составе оккупационных войск нацисткой Германии в северной части Франции - это исторический факт.
Такой же факт как и армия Власова воевавшая за Германию и называлась она Российская освободительная армия с триколором как знаменем Как и казачьи части в составе вермахта
Пожалуйста, этот факт давно известен, что ТУРКЕСТАНСКИЙ легион формировался из числа ТЮРКСКИХ народов, и казахами тоже комплектовался. На то он и ТУРКЕСТАНСКИЙ легион. Штандарт этого легиона на Параде победе 45-го года также был брошен к Кремлю, как и штандарты всех поверженных дивизий и формирований SS и Вермахта. 29 сентября 1943 года А. Гитлер распорядился снять все «восточные» подразделения и части с Восточного фронта как недостаточно надёжные и направить их для несения службы в Западную Европу. 2 октября 1943 года немецкий Генеральный штаб отдал приказ № 10570/43 о переводе «восточных легионов» во Францию, передислокация частей была в основном выполнена в первой половине ноября 1943 года. Туркестанский легион Вермахта
abaika95: Это на удивление, что кресты на могилах советских солдат стоят. Советским солдатам не полагалось устанавливать на местах их захоронения кресты - Приказ Наркома обороны СССР Тимошенко (№138 от 15.03.1941г.) Но могу ту тпредположить, что кресты появились уже позже, где-то к концу второй половины 20-го века. Если это захоронения, выполненные не немецкими похоронными командами (при захоронении, например, солдат Туркестанского легиона). Это объяснимо. И вообще, я никого не обзывал. Я попытался изложить факты. И написал выше - теоретически исторически могло быть хоть так, хоть по-другому, так как на территории Франции были как советские солдаты, сражающиеся на стороне Свободной Франции, так и советские граждане в составе оккупационных сил Вермахта во Франции.
Казахстанцы освобождали Францию от нацистских оккупантов? - так называется статья. Прошу понять правильно, никого не оскорблял, и мыслей таких не было. Высказался по теме - казахстанцы не только освобождали Францию от нацистских оккупантов, но и были в составе нацистских оккупационных сил Вермахта во Франции. Остальное все демагогия.
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