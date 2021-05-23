Отправлено: - 22:51

КГСПС:

А что не так? Был человек в плену, бежал, попал к французским партизанам и с ними освобождал Францию.

urmas:

А так то да,а еще мы маскеу от Бонапарта спасли..

Цитата:Да все бы ничего!Если бы это было бы правдой. А если это-неправда, сиречь- вранье, то зачем ее публиковать!?Во первых очевидно, что это военнопленные, погибшие в фашистском плену.Во вторых, нет никаких сведений о их побеге и участии в Сопротивлении. В каком партизанском отряде они воевали?Кстати французы, щедро награждали всех участников. Эти сведения есть в открытом доступе.Цитата:Не только от французов, но от гитлеровцев. Если бы не казахстанцы, то и победы не было. Первый флаг, на рейхстаге поместил казахстанец. Первый танк в Берлин -догадайтесь?И это при том, что был организован голодомор. И после этого, несмотря на это, воины -казахстанцы защитили Москву. Ну и далее, смотри выше.