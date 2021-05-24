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≡ Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41577
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 12:49
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В Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Nexta утверждает, что в Беларуси Протасевичу грозит смертная казнь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8008
Re: Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман...
Отправлено: 24.05.21 - 12:49
#1
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Лукашенко себя дальше зарывает
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6944
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 13:08
#2
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У "дяди Васи" крыша конкретно поехала походу :-x
Самолёт угнать, ради блогера, нонсенс.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21899
Экс-редактор опозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич задержан в минском аэропорту
Отправлено: 24.05.21 - 13:13
#3
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Цитата:
abaika95:
Лукашенко себя дальше зарывает

Он на своей - территории.
Меры - применяет... :lol: ;-)
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