Отправлено: - 09:41

electro:

А мне вот интересно, почему в статистику не включают смертность от прививок? Причем в ежедневную

Цитата:Если бы таковая была - такие волнения бы поднялись! Причем по всей стране. Прививки - это не смертельно, если делать всё правильно.