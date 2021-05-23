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≡ 41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за прошедшие сутки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41573
41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за прошедшие сутки
Отправлено: 23.05.21 - 20:39
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 22 мая, составил – 0,26%. Днем ранее темп прироста был на том же уровне, количество выявленных случаев КВИ равнялось 40.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
621
Re: 41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за...
Отправлено: 23.05.21 - 20:39
#1
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А мне вот интересно, почему в статистику не включают смертность от прививок?
Причем в ежедневную
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
342
Re: 41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за...
Отправлено: 24.05.21 - 08:54
#2
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Цитата:
electro:
А мне вот интересно, почему в статистику не включают смертность от прививок?


А в россии включают?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7426
41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за прошедшие сутки
Отправлено: 24.05.21 - 09:13
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А в россии включают?

вчкушка, а при чем здесь Россия?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13984
41 случай COVID-19 зарегистрирован в Костанайской области за прошедшие сутки
Отправлено: 24.05.21 - 09:41
#4
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Цитата:
electro:
А мне вот интересно, почему в статистику не включают смертность от прививок? Причем в ежедневную

Если бы таковая была - такие волнения бы поднялись! Причем по всей стране. Прививки - это не смертельно, если делать всё правильно.
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