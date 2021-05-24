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≡ Сборная Казахстана по хоккею с шайбой переиграла действующих чемпионов мира
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41573
Сборная Казахстана по хоккею с шайбой переиграла действующих чемпионов мира
Отправлено: 24.05.21 - 02:25
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Свой второй матч группового турнира провели в Риге казахстанские хоккеисты. На этот раз их соперниками были фавориты группы, действующие чемпионы мира хоккеисты Финляндии, одержавшие на старте победу над сборной США.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2099
Re: Сборная Казахстана по хоккею с шайбой переиграла действующих...
Отправлено: 24.05.21 - 02:25
#1
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Никита, ты красава!!! Караганда гордиться тобой! Ребята, вы молодцы, так держать!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
201
Re: Сборная Казахстана по хоккею с шайбой переиграла действующих...
Отправлено: 24.05.21 - 05:22
#2
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Бояркин молодец! Всю игру спас
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